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屏東霧台阿禮部落路斷兩個月 擬3階段修復

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
7月凱米颱風過後，屏東霧台阿禮部落聯外道路台24線0.6公里處再度崩塌，居民運補困難。圖／立委伍麗華辦公室提供
7月凱米颱風過後，屏東霧台阿禮部落聯外道路台24線0.6公里處再度崩塌，居民運補困難。圖／立委伍麗華辦公室提供

屏東縣霧台鄉阿禮部落聯外道路台24線因凱米颱風崩塌中斷，兩個月來族人只能走在「山羊走的路」下山運補，還面臨落石危險。立委伍麗華近日邀相關單位協商解決，公路局指會分短、中、長期修復，經過私有地部分將請鄉公所協助取得同意書，以利進場搶修。

阿禮部落在八八風災後遷居長治鄉百合永久屋，剩2戶留在山上，部落畫設為自然人文生態景觀區，須由族人陪同下才能進入，但凱米過後道路崩塌。立委伍麗華本周受邀參加阿禮部落會議，族人激動落淚，指凱米颱風至今聯外道路已中斷2個月，山上族人走在「山羊走的路」，靠雙腳補運資源，有時背負汽油長途跋涉2小時，好不容易走到馬路又得煩惱接駁問題。

公路局南區養護工程分局潮州工務段長林國祥說，部落聯外道路在八八風災後即局部崩塌、路基不穩，分年度逐段修復邊坡或原有道路，但凱米颱風雨量1400多毫米，再造成路基、邊坡沖刷，經查原路上面還有坍方，順向坡岩層節理也不穩，搶修具危險性。修復需從最上面源頭作刷坡動作，會經私有地，將請鄉公所協助取得同意書進場，只要10多名地主同意，就能先修復便道。

伍麗華說，會議達成共識，將分3階段修復，第1階段由公路局以20天修復古道及原來道路，讓四輪傳動車、摩托車通行。第2階段再花2個月把下面邊坡、基礎設施做好，最後用200天修復原路，總經費約8千萬元，公路局會協助優先核定。

伍麗華 凱米颱風

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影／霧台阿禮聯外道路凱米過後崩塌 族人只能「走山羊的路」

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