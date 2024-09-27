聽新聞
0:00 / 0:00
屏東霧台阿禮部落路斷兩個月 擬3階段修復
屏東縣霧台鄉阿禮部落聯外道路台24線因凱米颱風崩塌中斷，兩個月來族人只能走在「山羊走的路」下山運補，還面臨落石危險。立委伍麗華近日邀相關單位協商解決，公路局指會分短、中、長期修復，經過私有地部分將請鄉公所協助取得同意書，以利進場搶修。
阿禮部落在八八風災後遷居長治鄉百合永久屋，剩2戶留在山上，部落畫設為自然人文生態景觀區，須由族人陪同下才能進入，但凱米過後道路崩塌。立委伍麗華本周受邀參加阿禮部落會議，族人激動落淚，指凱米颱風至今聯外道路已中斷2個月，山上族人走在「山羊走的路」，靠雙腳補運資源，有時背負汽油長途跋涉2小時，好不容易走到馬路又得煩惱接駁問題。
公路局南區養護工程分局潮州工務段長林國祥說，部落聯外道路在八八風災後即局部崩塌、路基不穩，分年度逐段修復邊坡或原有道路，但凱米颱風雨量1400多毫米，再造成路基、邊坡沖刷，經查原路上面還有坍方，順向坡岩層節理也不穩，搶修具危險性。修復需從最上面源頭作刷坡動作，會經私有地，將請鄉公所協助取得同意書進場，只要10多名地主同意，就能先修復便道。
伍麗華說，會議達成共識，將分3階段修復，第1階段由公路局以20天修復古道及原來道路，讓四輪傳動車、摩托車通行。第2階段再花2個月把下面邊坡、基礎設施做好，最後用200天修復原路，總經費約8千萬元，公路局會協助優先核定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言