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大同醫院經營之爭 醫護高市府抗議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市立大同醫院經營權之爭愈演愈烈，高醫工會質疑衛生局評選黑箱作業，昨發動醫護到市政府門前抗爭。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權之爭愈演愈烈，高醫工會質疑衛生局評選黑箱作業，昨發動醫護到市政府門前抗爭。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權之爭愈演愈烈，長庚醫療法人取得第一順位議約，但高醫工會質疑衛生局評選黑箱作業，逾300名醫護昨到市政府抗爭，嗆聲醫護一個都不留給長庚；衛生局說，尊重員工選擇；長庚則釋誠意留人，明天辦留任說明會。

高醫工會理事長柯心炫說，大同醫院營運15年都是績優，續約前夕，衛生局挑剔高醫大議約計畫書寫錯字，優先定約考評，被打66分低分，不解資優生怎變問題學生。招標案由長庚勝出後，與大同醫護開3次協商會議，但長庚對醫護所提的訴求至少三分之二未具體載入合約。

柯心炫提到，高醫大自5億多元淨收入撥出部分當醫護子女教育補助、績效獎金及年終等，每年12月25日還有筆紅利，被暱稱「聖誕節禮物」，但耕耘15年的家換人經營，卻看不到任何保障。且70歲以上看病免掛號費，應由市府編預算納入政策，否則這項支出只有壓榨員工才可能達成。

高醫工會監事劉礎綾說，衛生局拿長庚10年後的計畫目標抹滅高醫大過去15年的努力，是最大的不公平，儘管長庚一再承諾保障薪資福利，完全看不到細則。現場有醫護附和嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。

據高醫工會估計大同醫護約1058人，目前與高醫大簽約逾8成5，將依意願分發到高醫本院、小港、旗津、岡醫，一校四院都缺醫護，算算約千餘缺額，剛好補上。

高雄長庚說，近期與衛生局舉行3次員工權益保障會議持續溝通，明天將在大同國小舉辦留任說明會，歡迎大同醫院員工參加。衛生局則說，醫護去留均依法尊重員工選擇，也協調長庚承諾「全數保留，權益不變」，包括工會所指的子女教育、績效獎金、年終等原雇主現行所有福利制度。

衛生局強調，目前仍在評選議約階段，員工權益均列為重點議題，相關權益逐條議約、載入合約，將監督長庚落實保障。

衛生局 長庚 高醫

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