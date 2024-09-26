響應國際失智症月 屏東辦長照家庭喘息之旅

響應國際失智症月，屏東縣政府今天在六堆客家文化園區辦理「長照陪您憶起出遊趣」家庭照顧者戶外喘息之旅，邀集家庭照顧者及被照顧者走出照顧情境，約110人參與。

擔任家庭照顧者5年的阿惠表示，每年都等這個活動，哥哥近年身體狀況變化大，頻繁進出醫院，讓她完全不敢鬆懈。3年前家照據點社工邀約，並協助連結居家喘息資源照顧哥哥後，才敢出門享受1天自己的時光；也在活動中與其他家庭照顧者交流，知道自己並不孤單。

照顧失智母親10多年的佩佩說，每天像陀螺圍繞著母親打轉，旅行變得奢侈，既要擔心母親安全，又要煩惱影響別人而引來異樣眼光，這次鼓足勇氣帶著失智母親一起參加活動，來到現場後發現自己可以排除預設立場，好好享受與母親的快樂時光。主辦方除了安排照服員幫忙外，也安排專業物理治療師指導讓參加活動者學會在家自我保健。

與縣府合作辦理活動的台北富邦銀行公益慈善基金會總幹事毛智弘表示，基金會成立近21年，關懷長者健康、身心障礙者發展以及關懷家照者。透過與縣府合作，幫助家照者釋放壓力、學習照顧專業技能，年年都看見屏東長照的不同，對於家照者的照顧提前一大步，而且戶外喘息之旅參加者逐年增加，基金會更有動力與屏東合作，造福更多長照家庭。

屏東縣政府長照處今天新聞稿表示，今年是第13年與台北富邦銀行公益慈善基金會合作，合作項目包含戶外喘息之旅照顧咖啡館，及較為個別化的圓夢之旅。今年為讓更多家照者共襄盛舉，也期待營造友善長照家庭環境，在失智症月辦理戶外喘息之旅，號召更多面臨失智症的家庭勇敢走出家門，在其他家照者作伴下放心出遊。

長照處指出，這是首次串聯縣內7處家庭照顧支持服務據點、37處失智社區服務據點、13處失智共同照護中心，邀集家庭照顧者及其被照顧者走出照顧情境，到戶外紓壓喘息「鬆」一下，約有110人響應。活動過程中也讓屏東各旅遊勝地工作人員，都能稍微了解失智失能長輩的需求，未來面對年長遊客及其家庭時，多一份留意與貼心。

長照處提及，縣府重視家庭照顧者，非僅止於在單次性活動中壓力紓解；正在照顧情境中備感壓力的家照者，可撥打1966長照專線，由屏東長照團體協助一同面對。