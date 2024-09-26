義大購物廣場全台首創 5G專網VR沉浸式體驗遊戲
隨著5G通訊技術迅速發展，政府也積極協助業者導入5G技術，經濟部產業署今天在義大世界購物廣場舉辦「5G VR多人互動技術實證記者會暨體驗活動」，現場展示「沉浸式VR多人槍戰遊戲」的全新場域，為全台首創VR（虛擬實境）娛樂產業結合5G通訊的革命性成果，讓VR對戰遊戲玩家可倍增至15人，娛樂性更高，突顯5G在VR應用的巨大潛力。
經濟部產發署自109年便持續祭出5G相關輔導計畫，此次整合5G開放架構與VR技術便是今年的計畫實證成果之一，整合包括專精5G網通的智宏網和啓碁科技等公司，以及製作遊戲內容的維亞娛樂，由義大購物廣場提供場域，政府領銜集結台廠跨域合作，成功催生新世代娛樂方案。
經濟部產發署科長曾偉華表示，以前VR對戰遊戲過往靠Wi-Fi通訊最多僅能供7人同時遊玩，如今透過5G的多連結特性，可支援超過15人即時參與，玩家人數提升兩倍之多，此外透過5G通訊模組高速率和低延遲的優勢，遊戲畫面能達到解析度4K，且有120度的清晰視野，再搭配精準定位技術，在30毫秒內即時追蹤回傳玩家的一舉一動，使遊戲擬真感倍增，暈眩情況迎刃而解，突顯5G在VR應用的巨大潛力，未來這項技術可以延伸應用於汽車或航太產業的複雜設計、軍警戰術訓練和救災安防演練等領域，助力台灣打入國際供應鏈。
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