義大購物廣場全台首創 5G專網VR沉浸式體驗遊戲

隨著5G通訊技術迅速發展，政府也積極協助業者導入5G技術，經濟部產業署今天在義大世界購物廣場舉辦「5G VR多人互動技術實證記者會暨體驗活動」，現場展示「沉浸式VR多人槍戰遊戲」的全新場域，為全台首創VR（虛擬實境）娛樂產業結合5G通訊的革命性成果，讓VR對戰遊戲玩家可倍增至15人，娛樂性更高，突顯5G在VR應用的巨大潛力。

經濟部產發署自109年便持續祭出5G相關輔導計畫，此次整合5G開放架構與VR技術便是今年的計畫實證成果之一，整合包括專精5G網通的智宏網和啓碁科技等公司，以及製作遊戲內容的維亞娛樂，由義大購物廣場提供場域，政府領銜集結台廠跨域合作，成功催生新世代娛樂方案。