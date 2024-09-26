金門老兵召集令駐紮新市里 盼活化老街帶動地方景氣
縣府所有的金湖鎮新市里中正路上店面，在10萬大軍駐守的年代，曾經商店雲集，隨著駐軍逐年減少，因無人承租而廢棄閒置多年。金門縣政府為了賦予老舊建物新生命，特地將僑聲電影院右前方中正路10號等6間店面，重新粉刷活化並依地號命名為「新市256」，讓國際海洋藝術季與老兵召集令活動共同進駐，希望藉此將人潮引入，帶動金湖地區的買氣與景氣。
「大家把假單拿出來，憲兵來查假單...」今天下午14點多的「新市256」揭幕活動一開場，首先安排曾在大膽島駐守的多位老兵表演情境劇，以詼諧短劇演出刻劃當年躲憲兵的情節，頗引起在場民眾的共鳴；稍後由包括縣府觀光處長許績鑫、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會、金湖鎮里長們及返金老兵志工們，一同揭開「新市256」這嶄新地標的帷幕。
「新市256」揭幕啟用後，成為2024金門老兵召集令紀念品主推的新申領點，也是老兵故事館的場域；縣府還設置了「2024金門國際海洋藝術季」微形藝術創作展示區，並提供海洋藝術季諮詢及導覽服務工作；金湖鎮公所舉辦的「金湖九宮格」活動店家亦以新市里為主要店家區域；相信這一系列活動將為金門帶來更多關注並吸引眾多遊客，帶動當地經濟發展。
許績鑫表示，金門不僅擁有豐富的自然資源和歷史文化，更具備國際化的發展潛力。「新市256」不僅代表著金門的歷史傳承，也象徵著未來的創新與發展；透過國際海洋藝術季、老兵召集令及金湖九宮格等多元活動，昔日繁華的商業中心將重新綻放光彩，將金門打造成為國際藝術與文化的交匯點。
觀光處說明，2024金門國際海洋藝術季將於10月4日隆重登場，本屆藝術季的主題為「湖光馥郁」，不僅象徵著金門高粱酒的濃郁香氣，也彰顯金門豐饒的自然環境與人文底蘊；此次更爭取到交通部觀光署補助經費，引進國內外知名藝術家創作，分別於光華酒窖、134高地、高洞、經武酒窖、太湖中正公園及新市公園等6處展出六組大型裝置藝術；還特別於小太湖規劃水舞展演，展演時間自10月4日至12月13日，平日（週一至週五）為18:30、19:00、19:30、20:00，假日（週六、週日）展演時間為18:00、18:30、19:00、19:30、20:00及20:30，展演時長約五分鐘，並配合美妙的光影與音樂效果，帶來全新的視覺與聽覺盛宴。
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