高雄明年度總預算逼近2千億元 歲入歲出創歷史新高

高雄市長陳其邁今率團隊赴議會說明114年度總預算案籌編情形，明年總預算規模1986.87億元，歲入編列1886.37億、歲出1938.37億，差短52億元，歲入與歲出雙創歷史新高。社福預算成長幅度大，軌道預算達110億元，議員建議非法定社福預算的項目應該制度化。

高雄市議會第4次定期大會10月1日開議，今天下午召開總預算籌編說明會，高市財政局、主計處說明預算編列節。市府指出，明年歲出總額1938.37億元，較今年增加242.65億元，增幅14.31%；淨舉借預算52億元，減少4.9億元，縣市合併後14年新低。

財政局長陳勇勝指出，明年淨舉借編列52億元，這筆錢每年都編，但高雄已經連續3年未借，這幾年招商引資活絡經濟，整體自有財源近3年都突破千億元，明年歲入（1886億）比今年增加247億元，普通分配稅款也增加82億元、計畫型補助增加160億元，整體債務2362億元，市長上任至今已累計減債131億元。

主計處長李瓊慧說明，除歲入外，明年度的歲出預算也同樣創新高，占比依序為教育科學文化支出663億、社福支出405億、經濟發展支出329億、一般政務支出279億，社福增加87億、經濟發展增加近86億。

李瓊慧也說，因應公務人員加薪，明年的人事費增加23.67億元，捷運局主管業務110.07億元為資本支出之首，捷運小港林園線及黃線預算均超過30億元；淨零預算編列285.46億，新增63.91億。

議員邱俊憲表示，高雄市總預算今年又創新高，明年應該會破2千億，社福預算不斷創新高，非法社福項目應該制度化，爭取由中央統一支應；延續性計畫需要的預算已經占很大部分，導致新興計畫額度愈來愈低，市府應兼顧高雄市民的新需求。

議員張博洋、湯詠瑜針對近日大同醫院經營權及義享天地交通爭議提出建議。議員白喬茵質疑，凱米颱風造成嚴重災損，水利相關預算卻不增反減；近日大社發生女嬰疑遭生母虐死案，預算看不出如何協助脆弱家庭。