金門推動「老幼共學」 首場安排鱟的成長學員反應熱烈

鱟有「鋼盔魚」與「灘地上的活化石」之稱，在台灣本島已幾乎完全絕跡，在金門也面臨棲地破壞，族群銳減的生態危機。金門縣社會處攜手金湖鎮料羅灣社區發展協會及柏村國小附設幼兒園，今天共同推出了「老幼共學方案」，邀請金門潮間帶達人洪清漳為社區的老人與小朋友上課，主講鱟的生長，老幼一起「畫鱟」，學習鱟的知識，都覺得課程很有趣。

縣府今天上午在柏村國小開辦「老幼共學方案」，由社會處長黃雅芬、料羅灣社區發展協會理事長楊恭正、柏村國小校長許雪芳一起開場，揭開「老幼共學」序幕。

黃雅芬表示，看到社區老人到學校和小朋友一起學習，嘴上都親切喊著「阿公好、阿嬤好」，這就是老幼共融的第一步。接下來還有小朋友到料羅社區上課的一系列課程，該方案今年舉辦五場次，第一場次安排在今天，主題為「鱟的生長—為金門在地歷史」，邀請洪清漳老師分享鱟在金門的生長環境及其歷史背景，並帶領幼兒及長者進行鱟的藝術創作，這一過程不僅學習了有關鱟的知識，還增強了他們對在地文化的理解，希望促進幼兒與長者之間的情感交流與互相學習，達成世代共融的目標。

許雪芳則說，內政部「老幼共融」的目標，讓原本學校就一直有在深耕的社區走讀有畫龍點睛的效果，長期以來柏村幼兒園都有帶小朋友到料羅、蓮庵兩里和老人親善交流，學校也常在祖父母節活動邀請阿公、阿嬤到教育參與，未來透過洪清漳老師的課程指導，學校幼兒園幼生也會集體創作「鱟的繪本」，和社區老人分享。

她說，很感謝洪老師從距離柏村最遠的小金門來，帶來豐富的鱟的課程。未來在縣政府協助下，柏村國小將會更戮力將校園和社區融為一體，秉持社區好，學校就會好的理念和社區合作，不分彼此。

「老幼共學這個理念很好」，楊恭正表示，將來可以將共學年齡層從幼兒逐步往上提升至小學階段的共融。社區老人也認為，希望能帶動三代同堂大家庭，家有一老，如有一寶，不管老、青、幼哪一世代，都應該共融。