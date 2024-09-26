市立大同醫護嗆「一個不留，全都帶走」 高市衛生局說話了

高雄市立大同醫院經營權之爭愈演愈烈，投入競爭的高醫大法人和長庚醫療法人兩大醫療體系上演搶人大戰，各自祭出優渥薪資福利留人，不過，大同醫院醫護似對長庚承諾並不埋單，更嗆聲「一個都不留，全部都帶走」；對此，衛生局說，所有醫護去留依法尊重員工選擇。

衛生局指出，依既定程序籌組委員會於113年3月25、28日召開優先定約考評會議，審議結果「絕大多數委員」否決高醫大法人優先定約權，挑剔計畫書寫錯字、考評會分數，無法抹滅高醫對大同醫院未來經營願景及資源不足的事實：維持23科別、中度級醫院，所提出權利金0.65%，甚至「小港醫院」BOT的1.39%都比高醫在大同優先議約時高。

針對福利制度，衛生局已協調長庚承諾「全數保留，權益不變」，也包括柯心炫理事長所指稱子女教育、福利獎金、年終等「原雇主現行所有福利制度」。

衛生局重申，目前仍在評選「議約階段」，所有員工權益均列為重點議題，相關權益逐條議約、載入合約。

衛生局強調，依法依規進行市立大同醫院招標議約，「全程在政風監督下」進行大同醫院「醫療合作」公開徵審，對於一切不實抹黑謠言定依法追究責任。