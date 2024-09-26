快訊

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

剛升官壓力大？才當上銀行副總裁 45歲女午休摔下辦公椅身亡

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵南延採「高雄方案」恐交通黑暗 陳其邁籲配套完善

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁表示各方案還是要經過專家評估，以達到減低地方衝擊，同時照顧到高雄城市交通改善或區域間交通強化，尤其「高雄方案」涉及住戶拆遷和運量衝擊，都必須要考量。記者徐白櫻／攝影
陳其邁表示各方案還是要經過專家評估，以達到減低地方衝擊，同時照顧到高雄城市交通改善或區域間交通強化，尤其「高雄方案」涉及住戶拆遷和運量衝擊，都必須要考量。記者徐白櫻／攝影

高鐵延伸屏東路線未定，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，交通部長陳世凱今日表示會用「潛盾工法」降低民眾影響；高雄市長陳其邁回應，高雄鐵路地下化已做了20年，若南延方案又要再挖10年，對地方一定有衝擊，希望中央經專家評估確定後，相關配套務必做好。

立委李柏毅日前質詢時提到當年中央否決高鐵延伸高雄火車站、屏東市方案，讓南部錯失發展機會，如今若採「高雄方案」，會讓高雄再陷10年交通黑暗期；卓榮泰回應，若當年核定施工，配合鐵路地下化施作、現早已完工，未來若高雄方案可行，將盡早實施工程。交通部長陳世凱今日強調，若採進入高雄方案，會採潛盾工法讓沿途影響程度降到最低。

陳其邁今日受訪表示，交通部各方案還是要經過專家評估，以達到減低地方衝擊，同時照顧到高雄整體城市交通和區域交通強化，尤其「高雄方案」涉及沿線住戶拆遷和運量衝擊，都必須要考量，「我們希望能夠把它（衝擊）減低到最低，盡量不要影響到市民在生活、交通上所造成的不便」。

陳其邁說，高雄鐵路地下化已經做了20年，20年間就是一個大型工地，如果南延方案又要再挖10年，短期內對地方一定會有衝擊，此次興建路線不僅要考量短期方案，也要想到長期發展，地方政府雖尊重交通部專業評估，「但是務必要有相關配套，才能夠完整減低對環境、居民生活不便的衝擊」。

卓榮泰日前表示，為了高鐵運輸、高雄市發展，如果地方有共識，「我願意做一個決定」，讓它（高鐵延伸案）盡早實施。市長陳其邁昨日受訪首次說，高鐵南延工程還在交通部做具體規劃，不論哪一方案，高市原先鐵路地下化已挖了20年，現在又要再挖10年，對周遭房屋、地主、交通、商圈等都有很大影響，希望能審慎評估，減低對整個城市的衝擊。

市議員張博洋今日表示，高雄車站周邊沒落太久，高鐵進市區議題為市中心再活化帶來一線曙光，但反對方並非反對經濟發展，而是對於施工影響和黑暗期感到擔憂，高市府責任提供初步的影響評估報告給中央，清楚告訴市民若高鐵進市區可能影響範圍，讓正反雙方聚焦討論。

鐵路地下化 陳世凱 陳其邁 高鐵

延伸閱讀

高市議員黃紹庭遭搜索 陳其邁：尊重司法、勿枉勿縱

人物側寫／5.5小時馬拉松首備詢 陳世凱立院應答「發言人」風格正面迎擊

高鐵南延採「高雄方案」交通恐陷黑暗期？交長陳世凱：用潛盾工法降低影響

師傅質詢徒弟！ 蔡其昌勉交通部長陳世凱認真謙卑

相關新聞

高雄明年度總預算逼近2千億元 歲入歲出創歷史新高

高雄市長陳其邁今率團隊赴議會說明114年度總預算案籌編情形，明年總預算規模1986.87億元，歲入編列1886.37億、...

市立大同醫護嗆「一個不留，全都帶走」 高市衛生局說話了

高雄市立大同醫院經營權之爭愈演愈烈，投入競爭的高醫大法人和長庚醫療法人兩大醫療體系上演搶人大戰，各自祭出優渥薪資福利留人...

高鐵南延採「高雄方案」恐交通黑暗 陳其邁籲配套完善

高鐵延伸屏東路線未定，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，交通部長陳世凱今日表示會...

金門推動「老幼共學」 首場安排鱟的成長學員反應熱烈

鱟有「鋼盔魚」與「灘地上的活化石」之稱，在台灣本島已幾乎完全絕跡，在金門也面臨棲地破壞，族群銳減的生態危機。金門縣社會處...

四重溪公共浴池重建兩年後再見 溫泉區停車場先啟用

屏東縣四重溪公共浴池歷史悠久，即使經過整修仍顯老舊，屏東縣政府斥資1億1500萬元，原址重建並改善周邊景觀，2層樓建築呈...

影／奧運雙金牌李洋參觀經武酒窖 連乾數杯展現好酒量

連續兩屆榮獲東京暨巴黎男雙羽球雙金牌得主李洋昨日返回家鄉金門展開2天1夜的感恩之旅，今天上午出席金門酒廠「瓏時金門高粱酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。