高鐵南延採「高雄方案」恐交通黑暗 陳其邁籲配套完善

高鐵延伸屏東路線未定，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，交通部長陳世凱今日表示會用「潛盾工法」降低民眾影響；高雄市長陳其邁回應，高雄鐵路地下化已做了20年，若南延方案又要再挖10年，對地方一定有衝擊，希望中央經專家評估確定後，相關配套務必做好。

立委李柏毅日前質詢時提到當年中央否決高鐵延伸高雄火車站、屏東市方案，讓南部錯失發展機會，如今若採「高雄方案」，會讓高雄再陷10年交通黑暗期；卓榮泰回應，若當年核定施工，配合鐵路地下化施作、現早已完工，未來若高雄方案可行，將盡早實施工程。交通部長陳世凱今日強調，若採進入高雄方案，會採潛盾工法讓沿途影響程度降到最低。

陳其邁今日受訪表示，交通部各方案還是要經過專家評估，以達到減低地方衝擊，同時照顧到高雄整體城市交通和區域交通強化，尤其「高雄方案」涉及沿線住戶拆遷和運量衝擊，都必須要考量，「我們希望能夠把它（衝擊）減低到最低，盡量不要影響到市民在生活、交通上所造成的不便」。

陳其邁說，高雄鐵路地下化已經做了20年，20年間就是一個大型工地，如果南延方案又要再挖10年，短期內對地方一定會有衝擊，此次興建路線不僅要考量短期方案，也要想到長期發展，地方政府雖尊重交通部專業評估，「但是務必要有相關配套，才能夠完整減低對環境、居民生活不便的衝擊」。

卓榮泰日前表示，為了高鐵運輸、高雄市發展，如果地方有共識，「我願意做一個決定」，讓它（高鐵延伸案）盡早實施。市長陳其邁昨日受訪首次說，高鐵南延工程還在交通部做具體規劃，不論哪一方案，高市原先鐵路地下化已挖了20年，現在又要再挖10年，對周遭房屋、地主、交通、商圈等都有很大影響，希望能審慎評估，減低對整個城市的衝擊。

市議員張博洋今日表示，高雄車站周邊沒落太久，高鐵進市區議題為市中心再活化帶來一線曙光，但反對方並非反對經濟發展，而是對於施工影響和黑暗期感到擔憂，高市府責任提供初步的影響評估報告給中央，清楚告訴市民若高鐵進市區可能影響範圍，讓正反雙方聚焦討論。