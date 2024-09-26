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四重溪公共浴池重建兩年後再見 溫泉區停車場先啟用
屏東縣四重溪公共浴池歷史悠久，即使經過整修仍顯老舊，屏東縣政府斥資1億1500萬元，原址重建並改善周邊景觀，2層樓建築呈現日式簡約風格盼重現泉鄉昔日風華，預計2026年底完工。今日由縣長周春米主持動土典禮，四重溪溫泉區停車場亦同步啟用。
四重溪溫泉為台灣四大名湯之一，公共浴池歷史悠久，建築經多次改建，現今建築1985年啟用至今近40年，雖曾斥資重修但仍難掩老舊氣息。為了改善環境增加競爭力，縣府參考日本泡湯文化，打造現代化浴池，完善泡湯配套設施，同時進行周邊環境美化。
縣府交通旅遊處表示，四重溪公共浴池預計2026年11月1日前完工，2層樓的建築分別規畫男湯及女湯，各可容納20人以上泡湯，另外還有冷泉與按摩浴池。周邊景觀部分以日式造景為主，兼具融合現代與傳統、自然與文化的休閒空間，帶動四重溪溫泉區成為南台灣重要的旅遊地。
縣長周春米表示，未來屏南快速道路完工通車後，到四重溪將更便捷。公共運輸方面，搭火車至枋寮站轉518公車到四重溪，每年四重溪溫泉季縣府也會推出接駁專車，都很方便。
四重溪溫泉區停車場今日開始試營運，位於溫泉路及大梅溪旁，144格汽車停車格含婦幼、身障車位，及6格大客車停車格，試營運期間車輛免費停放，未來會結合車牌辨識系統及多元支付方式，提供旅客更便利的停車需求，也迎接即將到來的四重溪溫泉季。
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