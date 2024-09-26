四重溪公共浴池重建動土 周春米：恆春半島不僅墾丁

屏東四重溪公共浴池年久老舊，縣府規劃重建，預計2年內完工，今天舉行動土典禮；縣長周春米表示，恆春半島不止有墾丁，將就半島特色作更多改造，同時符合生態永續。

周春米致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國人往外跑，墾丁常被拿來跟日本沖繩作比較，現在是墾丁大街困頓時期；內政部長劉世芳說會就墾管處管理作重大調整，初步希望在墾丁大街規劃行人步道，週五至週日可變行人徒步區，未來不管在交通或商家買賣一定要有秩序，跟著時代往前走。

周春米接受媒體聯訪指出，落山風風景區得天獨厚條件比起來不輸沖繩，恆春半島的美與能量，也不是一個墾丁大街足以代表；近年來縣府開發、介紹各種恆春半島玩法，有深度、生態，也包含牡丹、車城、滿州等鄉，相關公共建設也逐漸到位，包含上月才啟用的風域半島觀光品牌，設計許多生態旅遊，如阿塱壹旭海探夜星空、後續佳樂水改造計畫，恆春半島特色豐富，縣府會作更多改造，同時符合生態與永續。

周春米說，恆春半島長期以來倚賴台1線，目前正規劃屏南快速道路，後續打造四重溪觀光品牌，交通上面要作更有效率搭配，讓鄉親可以盡快舒服享受泡湯。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，四重溪溫泉有歷史情感，多方討論後決定用日式禪風打造，規劃泡湯空間、周圍景觀，及連結公園的木棧道工程；2層樓建築規劃為男湯及女湯，在女湯配置部分保留溫泉井、隱密性高，全部依日韓國際泡湯模式打造；收費辦法仍在研議，目前可確定公共浴池所在處溫泉村的村民免費。

今天同步啟用位於溫泉路及大梅溪旁四重溪溫泉區停車場，提供144格汽車停車格（含婦幼、身障停車位各3格）及6格大客車停車格，試營運期間可免費停車。黃國維說，試營運配合壓力測試為期約1個月，緊接著11月22日至3月2日期間溫泉季，將辦封街、踩街啟動儀式，並在溫泉季場域打造具有氛圍光影；活動期間也有專車從台鐵枋寮車站接駁，平常則有編號518路公車從枋寮車站到四重溪。

交旅處指出，四重溪溫泉透明潔淨、泉質佳，以屬鹼性碳酸泉泉水聞名，日治時期就已開發且廣受歡迎，隨著設施老化，無法滿足遊客需求，更無法與國際知名溫泉區競爭；為重現昔日風華，縣府全面改建與環境營造，除熱湯外，完成後也提供冷泉與按摩浴池，及隱密更衣空間；周邊景觀部分則以日式造景為主軸，為兼具融合現代與傳統、自然與文化的休閒空間，估2026年11月完工。