影／奧運雙金牌李洋參觀經武酒窖 連乾數杯展現好酒量

連續兩屆榮獲東京暨巴黎男雙羽球雙金牌得主李洋昨日返回家鄉金門展開2天1夜的感恩之旅，今天上午出席金門酒廠「瓏時金門高粱酒-高粱金」的記者會，他在參觀經武酒窖時還喝乾數杯高梁酒，讓人見識到他的好酒量，李洋也表示，自己很感謝金酒公司長期以來的贊助支持，希望有機會可以擔任「金酒代言人」，幫忙行銷家鄉的好酒。

金酒公司長期贊助李洋，此次也特別挑他回金門的感恩之旅辦「瓏時金門高粱酒系列」的最後1瓶高梁金酒品記者會，並邀請李洋親自出席，分享無與倫比的榮耀，共飲豐收的美好喜悅。

李洋在記者會中提到自己在羽壇上的奮戰過程，表示感謝金酒從2018年開始陪伴他走過辛苦訓練時期，讓他可以無後顧之憂延續夢想，站在國際舞台發光發熱，成為金門之光。經常四處征戰，李洋笑著說「喝金門高粱酒，是一種與長輩連結情感的感覺，還有思念金門的感覺，會跟朋友說，沒到過金門，只要喝過金門高粱酒你就會愛上金門」，他也透露，經常會買金門高梁酒當作伴手禮送給友人。

李洋表示，可以擔任金酒品牌宣傳大使感覺很光榮，感謝這兩天金門鄉親的熱情，讓他覺得「回家真好」。他說，「金門是我的家，未來有時間餘力，再加上羽球館成立，我一定會找時間回來傳授更多喜愛羽球的選手」。李洋也透露，他跟爸爸平常都只喝金門高梁，之前因為在做訓練，都都沒有喝酒，未來從球場退役下來，可以常陪父親小酌喝兩杯。

李洋在參觀經武酒窖時，解說員逐一介紹，並陸續幫他倒酒，李洋幾乎每一杯都喝光，連乾4、5杯，讓人看出他的好酒量，他也透露想當「金酒代言人」，旁邊的縣議員王國代則笑著說，以酒量來講，他應該「過關了」。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，金門高梁酒曾在國際白酒評比上獲得雙金，跟李洋在奧運羽球男雙上的雙金成就，相輔相成，希望李洋退役後，除了能當金門的觀光大使外，也能擔任金酒最佳代言人；他說，李洋完美詮釋了「瓏時金門高粱酒-高粱金」所要傳遞的精神—不僅是一瓶美酒，更是一份能與親朋好友分享的榮耀與喜悅。

「 瓏時金門高粱酒-高粱金」是0.6L，59.9度，這瓶酒象徵著豐盛的秋季收成，酒體嚴選金城廠、金寧廠生產之優質高度酒，調合金城廠12年酒齡的66度陳年大麴酒，以及台南8號高粱產製的高酸酯風味酒，以獨門的合型勾調工藝，建構酒體核心風味，創造出「清、雅、醇、厚」的酒體特色。（飲酒過量、有礙健康）