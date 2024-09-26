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宛如繪本裡過馬路 高雄打造全台首座交通體驗圖書館

中央社／ 高雄26日電

高雄打造全台首座「人本交通體驗主題圖書館」特展，活動今天在新興民眾閱覽室開箱，邀請幼兒園一起體驗桌遊闖關、角色扮演，實際走標線型社區圓環，以遊戲增強道安知識。

策展人李瑾倫表示，運用插畫展現生活故事，期待創造宛若閱讀繪本的觀展旅程，帶領民眾細看高雄這座友善交通城市，一步步探索日常交通的設計挑戰與巧思，讓城市道路引領每個人都能安全、安心、便利、舒適且永續抵達想去的地方。

此外，無尾香蕉動物學校的動物學伴化身為可愛吉祥物，除隱身在展區故事中，也將引導參與「人本交通城市中的移動想像工作坊」，讓民眾扮演不同用路人，並一起創作人本交通願景藍圖。

活動邀請鄰近華盛頓幼兒園小朋友一起體驗桌遊闖關、角色扮演等，參與體驗小朋友開心體驗每道關卡及回答問題，不論是扮演行人、汽機車，在路口都會自動自發「慢、看、停」，不求快、不超車、依照標線騎行。

內政部國土管理署南工分署主任工程司丁功輝表示，「人本交通體驗主題圖書館」將高雄多種人本交通設計縮小到圖書館內呈現，更能透過趣味闖關遊戲來學習提升以人為本、友善通行的觀念，增強民眾對道路安全與人本交安的認知。

高市府交通局長張淑娟強調，「人本交通體驗主題圖書館」融入高雄創新與友善交通設計，包含全國首創等比例縮小標線型社區圓環，讓小朋友裝扮為汽車、機車、行人角色，學習道路行駛遵循方向，停讓行人優先通過。

高市圖行政長郭千蜜指出，特展創造獨一無二人本交通閱讀體驗，以不同用路人日常所使用的交通設計經驗出發，引領觀眾如同走進宛如繪本故事場景，並且精選「在地生活化」、「人本環境設計」、「綠化交通與生態路網」、「永續城市低碳出行」及「教育宣導」5大主題藏書。

圖書館 朋友

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