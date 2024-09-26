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高雄大同醫院經營權紛爭愈演愈烈 醫護嗆「一個都不留，全部都帶走」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，高醫工會超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，高醫工會超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，長庚醫療法人議約條件打敗高醫大法人勝出，但高醫工會質疑高市衛生局評選黑箱，導致高醫丟失優先議約權，對長庚所提薪資福利承諾也不埋單；超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。

高醫工會理事長柯心炫表示，大同醫院營運15年都是績優，結果續約前夕，衛生局挑剔計畫書寫錯字，考評會還打了66分幾近羞辱性的分數，怎麼最後資優生變問題學生？

柯心炫也說，高醫把淨收入約5億多元，其中一部分拿來照顧醫護人員，包括子女教育補助、福利獎金及年終等，每年12月25日還會有一筆績效紅利，醫護都暱稱「聖誕節獎金」，少說也有7、8萬元以上，衛生局一直聲稱長庚條件優於高醫，但到目前為止，至少還有2/3承諾長庚都尚未具體承諾寫入合約。

高醫工會監事劉礎綾則指出，衛生局拿長庚10年後的計畫目標來抹滅高醫過去15年的努力，非常不公平，盡管長庚一再承諾保證薪資福利，卻完全看不到細則，留下日後變卦的空間，讓人無法信服。

據了解，目前高市衛生局的確承受莫大壓力，動員法務人員密集跟長庚議約中，並要求把承諾細項具體寫入合約，完成打造大同醫院成為重症醫療責任醫院的目標，也依進度制定罰則緊盯時程。衛生局官員私下透露，若長庚「做得到當然拍拍手，做不到也會狠狠砍」。

醫界人士認為，以大同腹地不足、空間有限，重度醫療責任醫院目標要達成，恐怕是「不可能的任務」，做不到再換掉就好，但這對病人權益、醫護人員及醫院體系來說，將是三輸局面；連長庚醫師也不看好，認為衛生局一意孤行。

另醫護爆料，長庚透過各種管道要取得大同員工薪資結構，長庚以什麼立場要求獲取屬於機密級的員工個人資料，還不瞭解高醫員工的薪資，何來比較優劣。

此外仍在議約階段，原就不宜透露議約內容，衛生局卻公開揭露高醫法人的議約條件，以不同時間點提出的合約條件與長庚做比較，造成外界混淆，也有護航之嫌。

高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，高醫工會超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，高醫工會超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影
高醫工會理事長柯心炫。記者郭韋綺／攝影
高醫工會理事長柯心炫。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，高醫工會超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，高醫工會超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影
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高雄市立大同醫院經營權易主紛爭愈演愈烈，超過300位醫師、護理師今天上午10時集結高雄市政府門前訴求要真相、還我辛苦耕耘15年的家，還有醫護嗆聲「一個都不留，全部都帶走」。記者郭韋綺／攝影

衛生局 長庚 高醫

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