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數百大同醫院醫護陳抗黑箱 衛生局：市醫要守護市民

中央社／ 高雄26日電

數百名高雄市立大同醫院醫護人員今天走上街頭，至四維行政中心抗議高市府審議大同醫院「醫療合作」招標案過程黑箱；衛生局回應，市立醫院是市民資產、要守護市民權益，不是以營利為目的。

大同醫院委託高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由高雄長庚醫院承接。

高醫工會今天發起「我們要真相」陳抗活動，數百名醫護與聲援團體齊聚四維行政中心外，大同員工身穿粉色上衣，在行政中心外拉起白布條，齊喊「要真相、反黑箱」。

高醫工會監事劉礎綾接受媒體聯訪說，工會訴求是長庚所提權益不能比高醫還差，在高醫所有年資都應被列入；市府近日把大同說得一無四處，衛生局不斷拿長庚承諾10年內未來要做的事，來打大同醫院過去15年付出，這完全不合理。

活動中醫護人員輪番上台表達心聲，1名醫護表示，過去市府常誇獎大同醫院經營很好，不知道為何突然間大同就從優等生變成壞學生，近日市府不斷抹黑醫護這15年努力，雖然改變不了議約過程，但希望市長陳其邁能告訴大家真相。

大同醫院病患王小姐上台聲援醫護，王小姐說，過去大同醫院真的沒人敢去，但高醫努力下大同脫胎換骨，醫護服務也很好，她從未參加過抗議活動，但今天一定要挺身，感謝醫護努力。

衛生局透過新聞稿說明，衛生局感謝大同醫護努力，但真相就是，大多數評委認為，高醫對大同醫院未來經營願景及資源均明顯不如長庚；市府立場是，必須堅守市民利益而非財團利益，更不會在壓力下犧牲市民就醫權益；市立醫院是市民資產，不是「財團醫院」，更非以營利為目的。

衛生局強調，市府立場是守護市民權益，投入急重症「賠錢科」對市民有迫切需要，以民國111年為例，大同醫院醫療營益率竟高達13.87%，較高醫8.13%、阮綜合5.88%更高，比財團醫院更賺錢；大同醫院是高雄市「醫療營益率」最高、最賺錢醫院，盈餘高達5.8億，但高醫經營期間，對民眾急需的急重症「賠錢的急診科」，卻明顯投入資源不足。

針對外界質疑衛生局圖利長庚的說法，衛生局回應，長庚法人所承諾權利金每年2.8%，遠勝於高醫法人在「優先議約」時所提出的0.65%；以大同醫院去年收入42億試算，未來10年由長庚經營，將會比由高醫優先議約經營，再增9億收入，若優先議約時就接受高醫方案，將會減少9億收入，這才是圖利廠商。

衛生局重申，此案招標議約依法規進行，全程都有政風監督，市立醫院「醫療合作」營運管理模式更非首創、「市立聯合醫院」由高雄榮總經管即是如此，高醫體系也常見「醫療合作」模式導入許多醫療院所，不要混淆視聽。

高雄長庚也透過新聞稿表示，經衛生局召開、目前已開過6次議約會議討論及3次員工權益保障會議，目前議約程序進行中；21日起開放大同醫院員工諮詢後，獲得熱烈迴響，2天內有百名員工提問與回饋，將於28日舉辦2場「員工留任說明會」。

衛生局 長庚 高醫

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