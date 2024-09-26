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高雄楠梓中泰街低窪易淹 市府改建側溝總長150公尺

中央社／ 高雄26日電

高雄楠梓區中泰街一帶地勢低窪，遇大雨易發生道路積淹水，市府水利局自籌新台幣800萬將原有老舊側溝改建，改善長度總計150公尺，工程預定10月進場施工，明年3月完工。

楠梓區中泰街一帶屬老舊社區，既有排水側溝斷面狹小，且地勢相對地漥，路面逕流水易集中匯入，常因瞬間大雨而有積淹水情形，市府近期將展開改善工程。

水利局今天發布新聞稿表示，市府自籌800萬元將原有老舊側溝改建，將中泰街原有側溝斷面加大，增加排水斷面，改善長度總計150公尺，工程預定10月進場施工，於明年3月完工。

此外，水利局也爭取中央經費辦理美昌抽水站功能提升，將增加右昌地區防洪能力；水利局提醒，工程施工期間，民眾行經時須依標誌、標線及交通指揮人員指示行駛，確保行車安全。

標誌 水利局 淹水

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