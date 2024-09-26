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迎接年度最亮彗星 屏縣府辦清晨4點半追紫金山彗星活動
今年北半球的星空盛事，就是即將到來的紫金山彗星，為了迎接這年度最亮的彗星，屏東縣政府於9月29日清晨4點半開始，在西海岸最佳觀測點「佳樂水風景區停車場」，擺下巨砲望遠鏡陣地，帶大家一起追星，錯過了不知要等幾輩子。
這顆彗星是2023年1月由南京紫金山天文台首先發現，隔月同步被美國「小行星撞擊地球持續警報系統」發現，並由國際天文聯合會（IAU）命名為「紫金山－阿特拉斯彗星」。其周期應為3萬年以上，最高亮度可達3等左右，預計會有明顯彗尾，獲得天文界高度關注。
屏東縣天文協會指出，彗星亮度如果很低，低於10等，須有天文台專業觀測設備才能看見，但彗星亮度高達2等甚至0等以上，只要天氣好，一般人用相機或手機，長曝光搭配腳架都有很高機會拍到。
紫金山彗星預計今年9月28日經過近日點，並在10月12日最接近地球，最適合觀測的時間為9月28日前後3天，以及10月12日過後約5至15天。9月適合觀測是台灣東海岸的清晨時分，在太陽東升前，紫金山彗星預計在清晨4點多出現，直到旭日東升，亮度才會被天光淹沒。
10月雖然也能舉辦觀測活動，但適合觀測時間是下午5點至6點半間，太陽餘暉太強，彗星可能會與太陽一起沒入海平面，不易看到；加上紫金山彗星裂解傳聞不斷，縣府才決定舉辦縣內首次「清晨4點半看彗星」活動。
報名網址https://reurl.cc/OrYrY3 ，更多活動訊息請至屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。
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