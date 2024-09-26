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燕巢區中安路重車輾損 高市府採轉爐石強化又減碳

中央社／ 高雄26日電

高雄燕巢區中安路為燕巢都市計畫區內主要道路之一，部分路段因長期重車輾壓，逐漸老化損壞，市府採轉爐石搭配改質瀝青刨鋪翻新路面，可減少約8009公斤二氧化碳排放，近期完工開放通行。

燕巢區中安路是區道高34線路段且銜接市道186號，周邊有中鋼構公司、工業區等產業聚落，也是進出西燕、安招里或前往橋頭、岡山區的重要外環通道，負有疏導大型車流避免進入燕巢市區的功能。

市府工務局今天發布新聞稿表示，此次中安路改善範圍自中興路至燕巢農會集貨中心前，因產業需求長期有重車輾壓，路面逐漸老化損壞；市府先調查道路基底層軟弱部分並進行基底改良，再就近取材回收應用煉鋼附加產物轉爐石來改善路面。

工務局表示，轉爐石具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，且能與瀝青膠泥緊密結合加強抗剝脫能力，不只道路承載力與平坦度更升級，也落實循環淨零碳排，此次改善面積約1.3萬平方公尺，計減少約8009公斤二氧化碳排放。

此外，中安路人行道改善導入人本設計，配合退縮原有行穿線或增設行穿線、擴大街角、增設行人專用號誌等，以強化導引人車動線、減少視線死角、降低車速，保障過路及停等安全，改善工程總經費約新台幣3200萬元，近期完工開放通行。

工務局指出，在道路工程上適時應用轉爐石，較天然石產生更少碳足跡，且比一般道路壽命長2.5倍以上，人行道改善也逐步以平整、耐用、施作迅速的材料翻新鋪面，不只降低維護成本及維修頻率，更達到節能減碳效益。

人行道 瀝青 老化

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