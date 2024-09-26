高雄中安路遭重車輾壓破碎 市府採「減碳工法」再鋪道

燕巢中安路為燕巢都市計畫區主要道路，也是進出西燕、安招里或前往橋頭、岡山區的重要外環通道，而中興路至燕巢農會集貨中心前路段因長期遭重車行經輾壓，已逐漸老化損壞。工務局斥資3200萬，應用煉鋼附加產物「轉爐石」取代天然石粒料來改善路面，落實循環淨零理念，人行道則採用混凝土翻新鋪面，近日已完工通行。

燕巢中安路為燕巢都市計畫區內主要道路之一，沿線有燕巢區公所、消防局燕巢分隊、社會局無障礙之家燕巢家園、燕巢區農會集貨中心及鄰近的燕巢國中、岡山榮民之家、燕巢區民眾活動中心，周邊則有中鋼構公司、四林工業區等產業聚落，工務局道路養護工程處獲中央補助改善道路環境，採轉爐石搭配改質瀝青刨鋪翻新路面並改造人行道。

工務局表示，燕巢區中安路為區道高34線路段且銜接市道186號，是進出西燕、安招里或前往橋頭、岡山區的重要外環通道，亦負有疏導大型車流避免進入燕巢市區的功能，本次中安路改善範圍自中興路至燕巢農會集貨中心前，該路段因產業需求長期為重車行經輾壓，路面已逐漸老化損壞，將施作工程強化道路品質、延長使用年限。

工務局先調查道路基底層軟弱部分並進行基底改良，就近取材回收應用煉鋼附加產物轉爐石取代天然石粒料來改善路面；工務局表示，轉爐石具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，且能與瀝青膠泥緊密結合加強抗剝脫能力，不只道路承載力與平坦度更升級也落實循環淨零理念，本次改善面積約1.3萬平方公尺，計減少約8009公斤CO2排放。