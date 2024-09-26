不再孤單 高雄2處精神障礙者會所提供心靈慰藉

高雄「慢性精神病患者」近2萬人，社會局設有2處社區精神障礙者協作會所，110年在鳳山設首處據點「心驛會所」、111年在左營設「雄棧會所」，提供18歲以上生活於社區的慢性精神障礙者社會服務，至今已服務150多位會員，辦理各項課程、活動、成長團體及家庭關懷，今年規劃於美濃區開辦第三處「青草地會所」。

精神障礙者協作會所透過與社工彼此協作，跳脫原被服務的角色逐漸轉化，能走出家門，重拾自我價值及信心，即日起至10月8日將將舉辦「邀你來作客成果展」，邀請左鄰右舍民眾來會所作客，與成員一起出餐、共食、分享DIY手作小物，透過夥伴關係支持慢性精神障礙朋友走出家門，重拾自我價值及信心，建構參與平權，友善和諧的社會環境。