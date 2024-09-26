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不再孤單 高雄2處精神障礙者會所提供心靈慰藉
高雄「慢性精神病患者」近2萬人，社會局設有2處社區精神障礙者協作會所，110年在鳳山設首處據點「心驛會所」、111年在左營設「雄棧會所」，提供18歲以上生活於社區的慢性精神障礙者社會服務，至今已服務150多位會員，辦理各項課程、活動、成長團體及家庭關懷，今年規劃於美濃區開辦第三處「青草地會所」。
精神障礙者協作會所透過與社工彼此協作，跳脫原被服務的角色逐漸轉化，能走出家門，重拾自我價值及信心，即日起至10月8日將將舉辦「邀你來作客成果展」，邀請左鄰右舍民眾來會所作客，與成員一起出餐、共食、分享DIY手作小物，透過夥伴關係支持慢性精神障礙朋友走出家門，重拾自我價值及信心，建構參與平權，友善和諧的社會環境。
協作會所會員泓泓(化名)說，他從封閉的自己到有一些關心的朋友，曾一度因為病情住院中斷工作，本以為會一直孤單下去，很幸運有協作會所給支持，參加跨專業團隊為慢性精神障礙朋友規劃的各式方案，開始練習表達內心真實的感受和釋放情緒，「我不再是孤單的一人，現在我已經可以將我的生命故事錄下來，交給其他人來分享」，希望藉由我生命故事的分享，幫助還沒走出來的朋友。
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