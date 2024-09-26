影／霧台阿禮聯外道路凱米過後崩塌 族人只能「走山羊的路」

今年7月凱米颱風累計1400多毫米雨量，屏東縣霧台鄉阿禮部落聯外道路台24線0.6公里再度崩塌，這兩個月來，山區族人「走在山羊走的路」下山運補，還要面臨落石躲避危險。立委伍麗華昨邀集相關單位因應，公路局表示，這條路沒有放棄過，分短中長期修復。

立委伍麗華本周受邀參加霧台阿禮部落會議，伍麗華說，部落會議中族人情緒激動，有人落淚、憤慨，從凱米颱風至今，聯外道路已中斷兩個月，這段時間，留在山上的部落族人靠著雙腳補運資源。看著他們播放影片，這二個月，「人走在山羊走的路」，隨時面臨落石躲避不及的危險，長途跋涉背負汽油二個鐘頭，好不容易走到馬路，又得煩惱車子接駁。

公路局南區養護工程分局潮州工務段長林國祥說，通往阿禮部落聯外道路台24線045號便道，全長約2.9公里，這整段路都沒有放棄過，崩塌位置在台24線0K+550到690的路段，長140公尺。

林國祥說，這段聯外道路從八八風災後，整段路局部崩塌、路基不穩，分年度辦理邊坡或原有道路修復，一段一段的修復，凱米颱風雨量累積1400多毫米，造成台24線0.6公里，這段路的路基，邊坡沖刷，造成嚴重災害，累積土石上萬方。

林國祥說，經勘查，上邊坡岩石節理發達，沖蝕溝嚴重，原路搶修有危險性，上面還有坍方，順向坡的岩層節理不穩。7月底邀集地方、民代，開說明會，這個路段要從底下修復，施工人員有危險性。要修復的話，從最上面源頭作刷坡動作，會經過私有地，請鄉公所協助取得私有地同意書，才能進場搶修。10月天氣穩定，10多名地主同意就可以先做便道修復。

立委伍麗華昨邀集交通部公路局、原民會、公共工程委員會協調討論，阿禮部落聯外道路修復情況。

「阿禮，我們一起加油！」伍麗華說，會議達成共識，原民會確認這不是編號道路，不會扣除禁伐補償面積，請大家放心簽下同意書。以原路修復為目標，分三階段，第一階段，土地同意書簽完，公路局用20天趕快把古道，原來道路修復，讓四輪傳動車、摩托車可以通行。第二階段，再用60天，把下面邊坡，基礎設施做好，最後再用200天，把原路修復。工程總經費8千萬元，交通部公路局優先協助核定。