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文創「好屏牌」 前進大阪禮品展
屏東縣政府昨攜手15家文創品牌業者到日本大阪國際展覽中心參加「大阪禮品展」，以「好屏牌」主題，展示職人手作文創、精緻質感伴手禮，讓買家驚豔，感受台日的文化魅力和設計創意。
將展至9月27日的大阪國際禮品和家居用品展，匯聚了全球的製造商、設計師以及零售商，展出多樣化禮品、家居裝飾品和生活風格產品。
屏東縣副縣長黃國榮、日籍主持人兼旅遊作家雪希（Yuki）也在文化處臉書直播開箱「屏東館」，介紹參展文創好物，期望3天展會能協助業者爭取訂單，拓展商機，推升屏東品牌在國際的知名度。
屏東縣文化處表示，近年屏東文創透過「文創品牌拓銷計畫」在國內外參展，迭獲好評，去年在東京國際禮展品嶄露頭角後，今年8月又在台灣文博會締造商品一掃而空的亮麗成果。
文化處指出，此行共嚴選15家品牌業者以「好屏牌」為參展主題，其中勝利星村進駐品牌「本革工坊」展售造型討喜的紅龜粿、蒸籠造型零錢包；另有CHIAOS香氛品牌、芙玉寶香皂文創、「ONE SHOE望秀好勝利商號」日本印花布手工草編鞋、「Istudio color」檳榔子染文創商品，傳遞品牌故事與人文溫度。
展現屏東好滋味的知名伴手禮，包括檸檬大叔、南國紅逗、屏東歸來大力蔘牛蒡以及長安製麵的陽光掛麵等，也吸引眾多的買家前來造訪。
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