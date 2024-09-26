聽新聞
0:00 / 0:00

文創「好屏牌」 前進大阪禮品展

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣政府昨攜手15家文創品牌業者到日本大阪國際展覽中心參加「大阪禮品展」，以「好屏牌」主題，展示職人手作文創、精緻質感伴手禮，讓買家驚豔，感受台日的文化魅力和設計創意。

將展至9月27日的大阪國際禮品和家居用品展，匯聚了全球的製造商、設計師以及零售商，展出多樣化禮品、家居裝飾品和生活風格產品。

屏東縣副縣長黃國榮、日籍主持人兼旅遊作家雪希（Yuki）也在文化處臉書直播開箱「屏東館」，介紹參展文創好物，期望3天展會能協助業者爭取訂單，拓展商機，推升屏東品牌在國際的知名度。

屏東縣文化處表示，近年屏東文創透過「文創品牌拓銷計畫」在國內外參展，迭獲好評，去年在東京國際禮展品嶄露頭角後，今年8月又在台灣文博會締造商品一掃而空的亮麗成果。

文化處指出，此行共嚴選15家品牌業者以「好屏牌」為參展主題，其中勝利星村進駐品牌「本革工坊」展售造型討喜的紅龜粿、蒸籠造型零錢包；另有CHIAOS香氛品牌、芙玉寶香皂文創、「ONE SHOE望秀好勝利商號」日本印花布手工草編鞋、「Istudio color」檳榔子染文創商品，傳遞品牌故事與人文溫度。

展現屏東好滋味的知名伴手禮，包括檸檬大叔、南國紅逗、屏東歸來大力蔘牛蒡以及長安製麵的陽光掛麵等，也吸引眾多的買家前來造訪。

品牌 屏東縣政府 文創

延伸閱讀

文創屏東隊進軍日本大阪禮品展 「好屏牌」爭取訂單拓商機

文創屏東隊赴日禮品展 拓「好屏牌」接軌國際

周杰倫、魔力紅都要來了！演唱會商機爆發 文創股喜迎春天

傳CoWoS設廠捨雲林轉屏東 台積電：不排除任何可能

相關新聞

高雄新門面 道路彩色鋪面破相

高雄車站採環抱道路系統，市府為引導車輛行駛，站東路與站西路轉彎處均使用彩色鋪面，不料鋪設才1年多，站東路藍色鋪面已多處破...

文創「好屏牌」 前進大阪禮品展

屏東縣政府昨攜手15家文創品牌業者到日本大阪國際展覽中心參加「大阪禮品展」，以「好屏牌」主題，展示職人手作文創、精緻質...

提升女性影響力及性平 高雄婦女館蟬聯婦蘊獎

高雄社會局婦女館繼2022年獲第一屆婦蘊獎，今年再獲獎；社會局表示，高雄是唯一蟬聯獲獎縣市，場館設女性專屬交流空間並與民...

無畏打房 高市開發區土地標售10筆標脫9筆

未受近日中央打房影響，高雄市地政局今天舉辦第3季開發區土地標售，推出8標10筆土地，結果標出7標9筆土地，標售金額達14...

追紫金山彗星 屏東佳樂水擺巨砲「錯過要等下輩子」

迎接年度最亮紫金山彗星，屏東縣政府結合天文協會，29日清晨在佳樂水擺下巨砲望遠鏡陣地追星。屏東縣天文協會指出，紫金山彗星...

馬尼拉辦事處拜會澎湖縣長陳光復 交流移工權益

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔一行人今天拜會澎湖縣長陳光復，雙方進行交流，陳光復表示，澎湖有超過200名菲籍移工在各行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。