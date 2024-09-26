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高雄新門面 道路彩色鋪面破相

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄報導
高雄車站站東路藍色鋪面，出現多處破損。記者王勇超／攝影
高雄車站站東路藍色鋪面，出現多處破損。記者王勇超／攝影

高雄車站採環抱道路系統，市府為引導車輛行駛，站東路與站西路轉彎處均使用彩色鋪面，不料鋪設才1年多，站東路藍色鋪面已多處破損，騎士下雨經過時怕「犁田」，膽戰心驚。民代指車站是高雄門面，道路破損令人觀感不佳。工務局說，彩色鋪面仍在保固期，將要求廠商盡速維修。

高市工務局說明，當初考慮民眾對新路型不熟悉，為提升車道辨識度與用路安全，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料塗繪車道，北向站東路為藍色、南向站西路是紅磚色，卻因車輛加速、轉彎產生扭力，導致標線耗損、鋪面褪色，不過仍在2年保固期內，會請廠商盡速修補。

高雄車站整體工程預計明年10月完工，屆時將結合公車、客運轉運站、捷運站，搭配天棚連接兩棟置入辦公、商業、飯店機能的新大樓，成為高雄新門戶，站區規畫環抱式配對單行道，有效分流站區南北向車流。但三民區陳姓男子說，近日上、下班騎車經過站西路與站東路，發現路面多處破損，雨天很怕失控滑倒。記者經查，站東路藍色鋪面已多處破損，站西路也至少2處。

議員張博洋說，高雄車站是高雄的新門面，但周圍道路卻沒讓人煥然一新感覺，老舊、破損的狀態讓人觀感不佳；且彩色鋪面的防滑係數高於一般瀝青路面，若因為路面破損造成騎士摔倒，就糟蹋了採用較高品質路面的美意，局處應加強巡檢。

車道 飯店 高雄車站

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