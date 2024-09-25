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無畏打房 高市開發區土地標售10筆標脫9筆

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市地政局25日辦理第3季開發區土地標售，僅第6標林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘土地全部標脫，共標出7標9筆土地，合計標售金額新台幣14.9億餘元，標脫率達88%。（中央社）
高雄市地政局25日辦理第3季開發區土地標售，僅第6標林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘土地全部標脫，共標出7標9筆土地，合計標售金額新台幣14.9億餘元，標脫率達88%。（中央社）

未受近日中央打房影響，高雄市地政局今天舉辦第3季開發區土地標售，推出8標10筆土地，結果標出7標9筆土地，標售金額達14.9億餘元，標脫率達88%。其中，鳳青重劃區最後1筆釋出的土地，面積約150坪，吸引7標投標，以1億58萬餘元標脫，溢價率46.12%，每坪標脫價66.9萬元。 

央行近日祭出第7波房市信用管制措施，高雄市第3季開發區土地標售原本不獲看好，結果10筆土地竟僅第6標得林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘全部標脫，令人意外。 

高雄市地政局說明，第3季最受矚目的土地為71期重劃區3筆特定商業專用區土地，因鄰近台鐵高雄及民族車站、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，全部標脫。

另一標臨鐵新一街及鐵新二街，面積約578坪的土地，以總價8億4930萬元標脫，溢價率3.98 %，每坪標脫價約146.8萬元；另一筆位於大港街及建國二路190巷的355坪土地，則以總價4億6780萬餘元標脫，每坪標脫價約131.7萬元。

高雄第92期市地重劃區有一筆204坪的住宅土地，因距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，竟有6標封參與競標，最後以6900萬元標脫，溢價率18.57 %，每坪標脫價33.7萬元。另大寮、湖內農地重劃區，各推出1至2筆土地，也都順利標脫。

重劃區 開發區 高雄市

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