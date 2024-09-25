馬尼拉辦事處拜會澎湖縣長陳光復 交流移工權益

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）（右2）25日拜會澎湖縣長陳光復（右），陳光復表示，澎湖目前有超過200名菲籍移工在各行各業貢獻付出，縣府相當重視移工權益。（中央社） 中央通訊社

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔一行人今天拜會澎湖縣長陳光復，雙方進行交流，陳光復表示，澎湖有超過200名菲籍移工在各行各業貢獻力量，縣府非常歡迎並重視移工權益。

馬尼拉經濟文化辦事處台北總處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）等一行人，今天下午拜會澎湖縣長陳光復，雙方就菲律賓籍移工的工作權益進行深入交流，陳光復期盼在雙方的互助合作下，能進一步提升菲籍移工的工作條件與福祉。

陳光復表示，菲律賓和澎湖同為海島，風景秀麗、民風淳樸。感謝菲律賓移工對澎湖經濟成長的貢獻，尤其澎湖目前有超過200名菲籍移工，投入在各行各業，縣府會視為澎湖的一分子，讓他們在澎湖安心工作與生活。

陳光復指出，澎湖和菲律賓因地理位置，經常位於颱風侵襲路徑上。縣府已建立完善的天災應變措施，包括定期演練和救護機制，以保障居民和移工的安全。