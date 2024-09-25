快訊

衛福部宣布日本福島5縣食品進口即日起解禁

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

馬尼拉辦事處拜會澎湖縣長陳光復 交流移工權益

中央社／ 澎湖縣25日電
馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）（左7）等一行25日下午前往澎湖縣政府拜會縣長陳光復（左8），雙方就菲律賓籍移工的工作權益進行深入交流，並在縣府前合影留念。（中央社）
馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）（左7）等一行25日下午前往澎湖縣政府拜會縣長陳光復（左8），雙方就菲律賓籍移工的工作權益進行深入交流，並在縣府前合影留念。（中央社）

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）（右2）25日拜會澎湖縣長陳光復（右），陳光復表示，澎湖目前有超過200名菲籍移工在各行各業貢獻付出，縣府相當重視移工權益。（中央社） 中央通訊社
馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）（右2）25日拜會澎湖縣長陳光復（右），陳光復表示，澎湖目前有超過200名菲籍移工在各行各業貢獻付出，縣府相當重視移工權益。（中央社） 中央通訊社

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔一行人今天拜會澎湖縣陳光復，雙方進行交流，陳光復表示，澎湖有超過200名菲籍移工在各行各業貢獻力量，縣府非常歡迎並重視移工權益。

馬尼拉經濟文化辦事處台北總處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）等一行人，今天下午拜會澎湖縣長陳光復，雙方就菲律賓籍移工的工作權益進行深入交流，陳光復期盼在雙方的互助合作下，能進一步提升菲籍移工的工作條件與福祉。

陳光復表示，菲律賓和澎湖同為海島，風景秀麗、民風淳樸。感謝菲律賓移工對澎湖經濟成長的貢獻，尤其澎湖目前有超過200名菲籍移工，投入在各行各業，縣府會視為澎湖的一分子，讓他們在澎湖安心工作與生活。

陳光復指出，澎湖和菲律賓因地理位置，經常位於颱風侵襲路徑上。縣府已建立完善的天災應變措施，包括定期演練和救護機制，以保障居民和移工的安全。

澎湖縣 移工 陳光復

延伸閱讀

50個全球衣飾品牌公開信…籲台灣重視移工權益 勞陣促政府強化

澎湖啟動打詐防護網 守護全民財產安全

百年古匾重返澎湖 國寶級畫家陳景容物歸原廟

陳光復暗酸「澎湖是台南的阿公」 黃偉哲尷尬一笑臉僵

相關新聞

AI生成式圖片創作原民文化鬧烏龍 那瑪夏卡那卡那富族耆老籲更正

高雄市文化局10月將在高雄駁二舉辦TTXC台灣文化科技大會，主打以AI生成技術展示文化內涵，有眼尖研究者發現，其中一張關...

提升女性影響力及性平 高雄婦女館蟬聯婦蘊獎

高雄社會局婦女館繼2022年獲第一屆婦蘊獎，今年再獲獎；社會局表示，高雄是唯一蟬聯獲獎縣市，場館設女性專屬交流空間並與民...

無畏打房 高市開發區土地標售10筆標脫9筆

未受近日中央打房影響，高雄市地政局今天舉辦第3季開發區土地標售，推出8標10筆土地，結果標出7標9筆土地，標售金額達14...

追紫金山彗星 屏東佳樂水擺巨砲「錯過要等下輩子」

迎接年度最亮紫金山彗星，屏東縣政府結合天文協會，29日清晨在佳樂水擺下巨砲望遠鏡陣地追星。屏東縣天文協會指出，紫金山彗星...

馬尼拉辦事處拜會澎湖縣長陳光復 交流移工權益

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔一行人今天拜會澎湖縣長陳光復，雙方進行交流，陳光復表示，澎湖有超過200名菲籍移工在各行...

金門縣長陳福海邀李洋當「接班人」 李洋這麼說了

金門縣長陳福海今天下午接見奧運雙金牌選手李洋與其家人，陳福海表示，李洋一路走來都跟他很相像，鼓勵他可以考慮出來參選，或許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。