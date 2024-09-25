海巡署馬祖新增生力軍 35噸巡防艇加入執法

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊今天指出，新造35噸巡防艇加入馬祖海域執法陣容，該船具備船速快、吃水淺等特色，可望於馬祖海上發揮優勢效能。

馬祖海巡隊今天發布新聞稿指出，艦隊分署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，依勤務需求建造各式艦艇，在新35噸級巡防艇PP-3522加入後，轄下共有13艘巡防艇，包含100噸級3艘、35噸級6艘及沿岸多功能艇4艘，轄管範圍包含連江縣內4鄉5島海域。

馬祖海巡隊指出，PP-3522採用噴水式推進器，最高航速可達45節（約時速83公里），續航力達600浬，有效延伸滯海執勤範圍；並強化消防滅火功能之高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約70公秉、最大射程逾60公尺，於執行海上救難任務時，更能發揮優勢效能。

馬祖海巡隊強調，未來將靈活運用35噸級巡防艇之巡邏能量，搭配新造沿岸多功能艇，必要時採取雙艇巡邏，配合船艇靈活機動性能，全面驅離、取締越界陸船，維護馬祖海域海洋漁業資源，確保國人生命財產安全，並呼籲本國籍船舶切勿違法與陸船進行海上交易。