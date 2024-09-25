金門縣長陳福海邀李洋當「接班人」 李洋這麼說了

金門縣長陳福海今天下午接見奧運雙金牌選手李洋與其家人，陳福海表示，李洋一路走來都跟他很相像，鼓勵他可以考慮出來參選，或許下次他可以坐在他這個「縣長位置」；此外，李洋主動表示，自己十分有興趣「擔任金門的觀光大使」，希望可以為金門推廣觀光盡一份心力，陳福海也當場邀請李洋擔任金門觀光大使。

陳福海今天下午接見李洋與其父親李峻淯、伯父李開陣一行，包括副縣長李文良、教育處長孫麗琪等人在場陪同，陳福海親自頒贈550萬元獎金給李洋，也頒發榮譽縣民證給李洋的好搭檔王齊麟，但因為王在國外比賽，由經紀人代領。

陳福海一見到李洋就十分激動，牽著他的手與他十指緊扣，陳回想起一個半月前，李洋和王齊麟在巴黎奧運賽場上奮戰時，他也親自到體育館觀看轉播，被「麟洋配」的拚勁和大家的心給感動，他說，那場比賽凝聚了全台灣人民的心，也只有體育，可以這樣團結台灣。

陳直言，李洋並非天才型的選手，而是靠著堅韌打拚的精神換來今天的成就，李洋在訓練的時候，沒有人看到他辛苦的過程，而這份拚勁精神，就是「金門精神」，他也希望李洋的這種精神，可以持續在金門扎根、發光發亮，成為金門的孩子學習榜樣。

陳福海也說，他26歲立志當縣長，一路走來，打拚的精神跟李洋很相像，笑言李可以當自己「接班人」，建議29歲李洋可以考慮出來參選，要李洋先去雙鯉古地關帝廟博茭，如果有茭，建議他出來試試看，或許下次他可以坐在他這個「位置」。

陳福海談到，他上個月向賴清德總統提議，希望中央協助在金門建構國際級規格的「李洋羽球館」，已獲得總統支持。陳希望，未來能夠培育出更多的金門在地選手，吸引台灣各地的選手，到金門移地訓練、和金門的選手切磋，他也邀請李洋回到金門大學擔任客座教練，為金門的羽球發展盡一份心力。

李洋感謝陳福海和金門酒廠對於金門運動選手的照顧和支持，他有感受到金門的運動環境越來越好，而未來羽球館的興建，相信對金門的體育發展會愈來愈好，他也提到，用他的名字命名，壓力很大，他認為球館是屬於全金門的，也不是只因為李洋這個人，才能經營完善，金門也有很多優秀的其他運動領域的選手，希望可以讓金門的體育全面性向上發展。

李洋也舉同樣是羽球選手的戴姿穎擔任高雄觀光大使為例，他說自己有興趣擔任金門觀光大使，希望可以為金門推廣觀光盡一份心力。