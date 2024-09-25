李洋金門辦見面會 小球迷搶跟他自拍現場氣氛超嗨
拿下兩面奧運羽球金牌選手李洋今天返回家鄉金門展開「感恩之旅」，下午搭乘軍用吉普車在金城主要街道繞行，縣府還在金門縣立體育館舉辦「洋光羽路見面會」，與金門10所國高中、小學的羽球隊學生們相見歡，現場小球迷爭相舉手發問，就為了能上台跟李洋拍照，大家都超開心的。
李洋一行的遊行車隊，在下午3點多從縣府出發，轉往中正國小，校方特別準備鼓吹隊迎賓，中正國小羽球隊的小隊員們手持旗幟夾道歡迎，校門口前也擠滿了到場歡迎，為了一睹李洋風采的民眾。同時，金城鎮長李誠智與金城鎮公所職員們也在門口歡迎，天震堂醒獅團的鑼鼓聲響徹雲霄，李誠智並致贈迎城隍相關文創品，李洋還貼心下車與公所員工們一同合影留念。
縣府在下午4點多還特別舉辦羽球選手見面會，邀請金門各學區的羽球隊選手及教練出席，教育處特別在李洋奪冠後，舉辦「2024巴黎奧運李洋奪冠繪畫比賽」，並將得獎作品匯集成冊，製作成一本精美畫冊，今天現場也安排小朋友親自贈送給李洋。
李洋在會中，大方地分享自己練球的心路歷程，耐心回應小選手們的提問，還和大家一同拍照留念，共同留下美好的回憶，展現十足的親和力。他強調，正因為他對羽球有「熱情」，才可以在艱辛的訓練上做到最好，而每當他在過程中，遇到瓶頸或困難時，他都會回到國小或是國中校園，看看學弟妹的練習，從他們對羽球運動的熱愛，從中找回當時的初心，讓他可以繼續堅持下去。
會中，也特別安排只要詢問李洋問題，就可以跟他拍照合影，吸引學生瘋狂舉手，有女學生上台詢問的問題竟然「我可以跟你拍照嗎？」讓李洋當場笑翻了，現場氣氛相當輕鬆。
金門體育會理事長唐麗輝表示，李洋是金門人的光榮，她也期盼大家把對李洋的敬仰化為對羽球熱愛的動力，以李洋為榜樣，讓金門羽球的發展更上一層。
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