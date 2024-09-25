陸客自由行首發團抵金 「團體行動」跟店家期待差很大

大陸廈門自由行首發團的26位旅客今天搭乘小三通船班抵達金門，但團員維持低調，縣府表示，這次自由行旅客的到來，是以個簽方式申請2日遊入境，但不少金城地區的店家等了一天，也沒看到陸客，打探後才得知是這團是「團體行動」的自由行，跟期待的「差很大」，只能期盼兩岸政府再多溝通，希望能真正開放兩岸觀光市場。

金門最近很熱鬧，先是9月18日的廈門市旅遊協會踩線團，之後9月22日又是團客首發團，今天則是陸客自由行首發團，但這團雖名為自由行，但其實行程還是偏向「團體行動」，算是「做半套」自由行，讓很多店家，難掩失望，直說「跟期待的不一樣」，只希望大陸下一波能更開放，是「真正的自由行」。

但也有店家認為，這團旅客跟一般自由行不同，出入到哪裡都要「統一」坐遊覽車，走的行程也跟團體差不多，不能自己趴趴走，比較像是陸方的測試，感覺跟走團體行程一樣，有人猜測可能是陸方自己設限，要做「樣版式」的自由行，或是為之後宣布大幅開放做測試。

據了解，縣府還是很重視，今天上午由金門縣政府觀光處長許績鑫專程前往水頭碼頭迎接，並了解通關狀況，同時祝福旅客在金門旅遊一切順心如意，隨著兩岸旅遊政策的逐步開放，金門期待吸引更多大陸旅客來此深度旅遊，促進兩岸文化交流與觀光產業的發展。

縣府觀光處表示，本次自由行旅客的到來，有別於踩線團以交流方式申請，旅遊團以團簽方式申請，自由行是以個簽方式申請2日遊入境，代表著兩岸旅遊市場正在逐步復甦，同時希望這樣的方式能夠成為常態。