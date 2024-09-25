高雄推白埔產業園區擬砍樹36公頃 籲保留環評再審

高雄市政府為推動半導體S廊帶，提出白埔產業園區環評案，但規劃移除現地約36公頃的人造林，環委籲應思考現地保留的機會；另外應加強空、水污及廢棄物處理評估；建議本案補充修正後再審。

環境部今天召開「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位高雄市政府表示，開發範圍位於高雄市岡山區及橋頭區的台糖白埔農場，面積約88.73公頃（台糖土地占約86%為主），屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內土地，將發展為半導體製造產業。

高市府指出，預計民國114年第1季完成園區設置、115年公共工程與廠商廠房同步施工；可強化南部半導體S廊帶發展，評估就業人口約4500人、年產值約新台幣3000億元。

環評委員指出，現地人工造林地範圍約36公頃多，本計畫是希望移除所有的樹木「應該再思考」；周遭不是只看保育類，生態應該非常豐富，代表人工林已經發揮效益。

環委指出，應該真正去理解，長期下來的科技、產業園區應該是比生態價值，而不是產值，保留下來樹林的可能會是岡山至橋頭裡最重要的綠地；也有環委呼籲林相不錯的，現地能保留就保留。

環委也針對滯洪池設置的容量提出建議，滯洪池牽涉到的是排水系統，是否能因應極端氣候，應該要做整體區域的排水設施去規劃；本案與當地原設置的滯洪池加總可能就有2、3處，若強降雨超過整體滯洪量，可能會變成汪洋一片。

在垃圾處理部分，環委指正不適宜用處理設施的「設計容量」來計算，而是用實際處理量能，「不然現在就不會有垃圾處理的問題」，應該就焚化爐整改、廢棄物處理規畫等進行完整評估。

另外，也有環委希望開發單位「自願進二階環評」，雖然本案面積小於100公頃，未達必須進第2階段環境影響評估的標準，但若相鄰的開發案與此案加總的環境涵容能力來看，就有進入二階環評的可能性。

環委進一步說明，由於鄰近就有岡山醫院，應加強健康風險評估；並確認化學物質清單及使用量、排放量及影響減輕對策等。

環委也擔心交通情況，應預先規劃「不要像內湖園區已經卡死」；而空氣污染也應該以最劣情境、納入鄰近工業區一併評估；污染、再生水處理的評估須再加強等。會議歷時逾2小時，最後建議本案補充修正後再審。