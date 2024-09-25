北竿鄉塘岐國小校長陳功德 獲教育部師鐸獎

連江縣政府教育處今天上午舉行113年教師節表揚大會，共計表揚25名績優與資深教師。連江縣長王忠銘致詞時強調，老師們需注重培養學生品德。

連江縣政府教育處指出，25名獲表揚教師中，北竿鄉塘岐國小校長陳功德獲教育部師鐸獎肯定，並表揚8名20年資深優良教師、4名10年資深優良教師、8名特殊優良教師、3名數位學習績優教師，及1位優良教保人員。

根據教育處新聞資料，陳功德擔任教職29年，均在連江縣服務，曾任職仁愛國小及介壽國中小，以及教育局課程督學，在教學及行政上歷練豐富。工作認真積極，個性和善樂群，溝通協調能力佳。擔任校長期間，帶領塘岐國小獲107至110學年度校務評鑑特優。

北竿鄉中山國中校長蕭建福說，陳功德不論是擔任老師還是校長，教職生涯給人印象始終認真執著，幽默表示若用一句話稱讚，就是春風化雨，杏壇典範，認為得獎是實至名歸。

王忠銘致詞時，以立法院長韓國瑜與台灣民眾黨主席柯文哲為例，韓國瑜在馬祖擔任連長後，選上高雄市長後又被罷免，再當選立法院長。而柯文哲能從醫師到今日地位，但韓被罷免仍受民眾愛戴，柯昔日台大同學老師並未力挺，相信2人有聰明絕頂之處，但應反思「成功還是失敗」。