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高市雙軸轉型交流會 加速減碳供需方合作

中央社／ 高雄25日電
高雄市經發局25日舉辦「高雄市淨零數位雙軸轉型圓桌交流會」，吸引逾百名減碳技術供應商及需求企業參與交流。（中央社）
高雄市經發局25日舉辦「高雄市淨零數位雙軸轉型圓桌交流會」，吸引逾百名減碳技術供應商及需求企業參與交流。（中央社）

高雄市經發局今天舉辦「高雄市淨零數位雙軸轉型圓桌交流會」，吸引逾百名減碳技術供應商及需求企業參與交流；此外，經發局規畫的淨零商轉平台網站同步上線。

經發局今天在承億酒店舉辦交流會，高雄市重點產業代表與台灣標竿廠商到場，分享淨零與數位轉型技術。由經發局規劃的淨零商轉平台網站同步正式上線，期望促進減碳技術供應方與需求方的深度合作與交流，加速高雄市產業轉型進程。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄市近年全力發展雙軸轉型，包括「淨零轉型」與「數位轉型」；淨零轉型透過技術革新的方式創造更多減碳機會，期待透過此次的交流會，進一步推動減碳、數位供需方交流與合作。

經發局表示，淨零商轉平台網站今天正式上線，邀請精誠資訊、研華科技等優良技術廠商提供碳盤查、碳減量、碳中和服務案例；網站進一步也整合碳管理概念，提供經發局編纂碳管理、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）手冊，並彙整政府單位各項補助、輔導、貸款與基地等淨零相關資源。

中油董事長李順欽指出，中油作為國家能源供應的核心企業，深刻感受到來自國內外的減碳壓力，以低碳進料、低碳能源、製成電氣化、CCU、低碳氫氣5面向，全力朝向生產低碳石化產品。

中鋼執行副總經理鄭際昭說，中鋼受政府法規、CBAM等多層面的要求，化挑戰為機會並提出5G（Green）架構，推動多項減碳方案。其中提到綠色夥伴建構區域能資源整合，聯合石化業、鋼鐵業、工業氣體業，透過資源共享減碳效益達到31萬公噸。

日月光半導體處長顏俊明表示，日月光導入智慧製造、節能製程等，創造綠色經濟新商業模式，並攜手供應商成立低碳供應聯盟，持續導入與優化半導體製程的低碳設備。在永續供應鏈碳管理努力扶植當地供應商強化碳管理，協助日月光價值鏈朝向淨零減碳目標。

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