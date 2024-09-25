李洋願做金門觀光大使 「建李洋羽球館壓力有點太大」

奧運羽球男雙二連霸的李洋（前中）25日返回金門，前往南山大祖厝與北山主房宗祠，遵循古禮進行祭祖「晉匾」儀式，與眾人合影。（中央社）

羽球好手李洋在巴黎奧運男雙奪冠後，今天首次回到金門，下午由縣長陳福海頒發獎金新台幣550萬元，並期待與李洋更多合作。李洋也說，如有機會成為金門觀光大使是很榮幸的事情。

李洋今天上午抵達金門進行祭祖晉匾儀式後，下午前往金門縣政府，由陳福海頒給李洋體育績優獎金550萬，另頒發李洋的搭檔王齊麟榮譽縣民，由王齊麟經紀人代表領取。

陳福海說，李洋不是天才型選手，他的拚鬥精神就是金門精神。他也表示將規畫建立以李洋為名的羽球館，今年8月23日總統賴清德來金門時也答應支持。

此外，陳福海邀請李洋成為金門大學合作教練，藉李洋人脈協助國立體育大學優秀的教練與金大合作，讓體大跟金大有更多連結，扶植更多選手。

李洋說，未來如果有球館的建立，對金門體育發展會愈來愈好，但以李洋為名壓力有點太大。

李洋也說，退役後希望以金門人身分，與金門任何產業做更密切結合，比如戴資穎曾擔任高雄觀光大使，若他有機會成為金門觀光大使，那會是很榮幸的事情。

李洋表示，金門縣過去有一次舉辦體育節時，他說，「我以金門為榮，希望有一天金門以我為榮」，他不確定現在有沒有做到，但還是會繼續用這句話，「我還是以我身為金門人為榮，希望有一天金門可以以我李洋為榮」。