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AI原民圖掀波 高市文化局：AI訓練前所生成的錯誤偏見照片

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
針對高雄市文化局TTXC台灣文化科技大會作品「Patching 計畫─卡那卡那富族」生成式圖片，呈現出來的卻是南洋島國原住民，引發那瑪夏族人不滿，認為是錯誤引用。文化局則解釋，該圖是AI訓練前所生成的錯誤偏見照片，並非誤用，這是AI生成文化內容中的偏見。圖／文化局提供
針對高雄市文化局TTXC台灣文化科技大會作品「Patching 計畫─卡那卡那富族」生成式圖片，呈現出來的卻是南洋島國原住民，引發那瑪夏族人不滿，認為是錯誤引用。文化局則解釋，該圖是AI訓練前所生成的錯誤偏見照片，並非誤用，這是AI生成文化內容中的偏見。圖／文化局提供

針對高雄市文化局TTXC台灣文化科技大會作品「Patching 計畫─卡那卡那富族」生成式圖片，呈現出來的卻是南洋島國原住民，引發那瑪夏族人不滿，這是錯誤引用。文化局則解釋，該圖是AI訓練前所生成的錯誤偏見照片，並非誤用，這是AI生成文化內容中的偏見。

文化局表示，今年TTXC未來主題展《G.A.M.E》中，《Patching 計畫─卡那卡那富族》是一件探討AI偏見的作品，由新媒體藝術團隊「超維度」創作執行，將以高雄在地族群為例，展示如何透過訓練一步步修正AI錯誤的刻板印象。

「超維度」團隊指出，AI的發展和應用不只是科技議題，更是文化議題，於是發起《Patching 計畫─卡那卡那富族》計畫，用來解決AI的偏見問題，透過訓練，逐步讓AI呈現真正卡那卡那富族的樣貌；該計畫創作過程中，也邀請台灣卡那卡那富族發展協會參與，共同協助修正AI生成文化內容中的偏見，讓大眾更了解AI在文化議題上的重要性。

對此，那瑪夏卡那卡那富族耆老余瑞明強調，文化局沒有告訴大家這張AI生成是圖像裡的「偏見」是什麼，以及AI文化偏見原住民族之間的關聯指的是什麼，人工智慧模型訓練過程中，難免產生不正確的情況，生成式圖像若常有不準確的盲點，應該要解釋得更清楚，而不是在不準確的族群圖像上，用英文標註是台灣卡那卡那富族原住民（Kanakanavu indigenous people of Taiwan），很容易讓人誤解這張圖像就是「卡那卡那富族」。

台灣那瑪夏卡那卡那富族。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族。記者郭韋綺／翻攝

卡那卡那富 原住民 文化局

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