AI原民圖掀波 高市文化局：AI訓練前所生成的錯誤偏見照片

針對高雄市文化局TTXC台灣文化科技大會作品「Patching 計畫─卡那卡那富族」生成式圖片，呈現出來的卻是南洋島國原住民，引發那瑪夏族人不滿，這是錯誤引用。文化局則解釋，該圖是AI訓練前所生成的錯誤偏見照片，並非誤用，這是AI生成文化內容中的偏見。

文化局表示，今年TTXC未來主題展《G.A.M.E》中，《Patching 計畫─卡那卡那富族》是一件探討AI偏見的作品，由新媒體藝術團隊「超維度」創作執行，將以高雄在地族群為例，展示如何透過訓練一步步修正AI錯誤的刻板印象。

「超維度」團隊指出，AI的發展和應用不只是科技議題，更是文化議題，於是發起《Patching 計畫─卡那卡那富族》計畫，用來解決AI的偏見問題，透過訓練，逐步讓AI呈現真正卡那卡那富族的樣貌；該計畫創作過程中，也邀請台灣卡那卡那富族發展協會參與，共同協助修正AI生成文化內容中的偏見，讓大眾更了解AI在文化議題上的重要性。