電廠油污流入南竿勝利水庫 水廠：不影響民生用水
台電馬祖南竿志清電廠今晨因廢水處理設備失常，導致油污水外洩至電廠下方勝利水庫。連江縣自來水廠強調，該水庫僅為備援，不影響民生用水供應。
連江縣自來水廠課長吳秉昇告訴中央社記者，勝利水庫僅為備援儲水用途，目前並未對外供水。南竿鄉民生用水主要由海水淡化廠與后澳水庫供應，且目前儲水量無虞，故此次污染，並不影響民生用水之供應量與供應品質。今後則會要求台電，加強縣內水庫上游周邊設施管理及污染源預警機制。
台灣電力公司協和電廠珠山分廠以訊息回復中央社記者指出，南竿連日大雨，導致志清發電廠內廢水處理設備來不及處理，故表層含油污泥隨著廢水溢出，污染周邊道路，以及志清電廠正下方的清水村勝利水庫上壩。
珠山分廠強調，凌晨發現後，隨即進行清除作業，包含使用攔油索阻止油污影響範圍擴大，並派應變船與吸油球等清除油污水，預計明天便會清理完畢。
根據南竿鄉公所與馬祖記憶庫網站資料，勝利水庫利用天然山谷築堤攔水而成。早年馬祖因水源匱乏，軍民生活難以改善，由已故前總統蔣經國指示國防部及農發會支援興建，並由馬祖防衛司令部於民國68年12月28日竣工。該水庫為混凝土重力壩，總蓄水量為23萬8000立方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言