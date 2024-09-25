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文創屏東隊進軍日本大阪禮品展 「好屏牌」爭取訂單拓商機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供

文創屏東隊今年二度前進日本，參加9月25日至27日在大阪國際展覽中心舉行的「大阪禮品展」，屏東縣政府攜手15家文創品牌業者，以「好屏牌」為主題展示職人手作文創、精緻質感伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日不同的文化魅力和設計創意。

「大阪國際禮品及家居用品展」匯聚來自全球製造商、設計師和零售商，展出多樣化禮品、家居裝飾品和生活風格產品。今天開展首日現場湧入人潮，屏東縣副縣長黃國榮、日籍主持人兼旅遊作家雪希（Yuki）文化處臉書直播開箱「屏東館」，介紹參展文創好物，期望在3天展會，協助業者爭取訂單拓展合作商機，推升屏東品牌在國際知名度與能見度。

文化處表示，近年屏東文創持續透過「文創品牌拓銷計畫」，在國內外參展多獲好評，繼去年在東京國際禮展品嶄露頭角，今年8月台灣文博會更締造商品一掃而空的亮眼成果，此次二度進軍日本，讓文創與國際接軌。

文化處指出，這次嚴選15家品牌業者以「好屏牌」為參展核心，其中包括勝利星村進駐品牌，「本革工坊」造型討喜的紅龜粿、蒸籠造型零錢包；CHIAOS香氛品牌、芙玉寶香皂文創、「ONE SHOE望秀好勝利商號」日本印花布手工草編鞋、「Istudio color」檳榔子染風格獨具的文創商品，每件精心手作傳遞品牌故事與人文溫度。

文化處表示，還有屏東知名伴手禮品牌，「檸檬大叔」的檸檬磚、金桔檸檬磚、「南國紅逗」紅豆茶、屏東歸來「大力蔘牛蒡」、「芒果好吃」果乾與果飲、「福三滿FU SHAN MAN香檬產品」、「蜂女孩」，以及「小雨果」、「御巧可可巧克力坊」、「長安製麵」陽光掛麵、「多麥綠烘焙」，傳遞屏東的好滋味，多元化商品也吸引不少買家造訪。

屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，副縣長黃國榮（右一）介紹屏東文創品。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，副縣長黃國榮（右一）介紹屏東文創品。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府攜手15家文創品牌業者赴日本大阪參展，以「好屏牌 」為主題展示職人手作文創與伴手禮盒，讓專業買家驚豔，感受台日的文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供

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