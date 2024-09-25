追紫金山彗星 屏東佳樂水擺巨砲「錯過要等下輩子」

迎接年度最亮紫金山彗星，屏東縣政府結合天文協會，29日清晨在佳樂水擺下巨砲望遠鏡陣地追星。屏東縣天文協會指出，紫金山彗星周期很長，初估3萬年以上，錯過要等下輩子。

屏東縣天文協會理事長施世治告訴中央社記者，紫金山彗星軌道、周期很長，初估為3萬年以上，預計在28日經過近日點，並在10月12日最接近地球；也因為周期很長因素，錯過此次就要等下輩子。

施世治說，觀測當天只要正東略偏南方的位置低空無雲，肉眼看上去的紫金山彗星，就像星星一樣停在空中，且預計會有明顯彗尾，若亮度夠高，一般人用相機或手機長曝光搭配腳架都很有機會拍到。

縣府發布新聞稿指出，結合屏東縣天文協會及台北市天文協會，29日清晨4時30分在佳樂水風景區停車場擺下巨砲望遠鏡陣地追星。因考量9月最適合觀測的時間是台灣東海岸的清晨，在太陽東升前，紫金山彗星預計在清晨4時許出現，直到旭日東升，紫金山彗星的亮度才會被天光淹沒掉。

至於，最靠近地球的10月，因適合觀測時間是下午5時至6時30分間，擔心太陽餘暉太強，且紫金山彗星會跟太陽一起沒入海平面，加上紫金山彗星裂解傳聞不斷，因此決定舉辦縣內首次「清晨4點半看彗星」的活動。

紫金山－阿特拉斯彗星去年1月由南京紫金山天文台首先發現，隔月同步被美國的「小行星撞擊地球持續警報系統」發現，並由國際天文學聯合會（IAU）命名為紫金山－阿特拉斯彗星，獲得天文界高度關注。