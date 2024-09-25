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看好房市前景 高雄第3季開發區土地標售標脫率88%

中央社／ 高雄25日電
高雄市地政局25日辦理第3季開發區土地標售，僅第6標林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘土地全部標脫，共標出7標9筆土地，合計標售金額新台幣14.9億餘元，標脫率達88%。（中央社）
高雄市地政局25日辦理第3季開發區土地標售，僅第6標林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘土地全部標脫，共標出7標9筆土地，合計標售金額新台幣14.9億餘元，標脫率達88%。（中央社）

看好房市前景，高雄市地政局今天舉辦第3季開發區土地標售，推出8標10筆土地，計有18標封參與投標，共標出7標9筆土地，合計標售金額新台幣14.9億餘元，標脫率達88%。

地政局今天辦理第3季開發區土地標售，僅第6標林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘土地全部標脫。標脫土地中較受矚目的是第71期重劃區、92期重劃區及鳳青重劃區。

地政局表示，第71期重劃區3筆特定商業專用區土地，因近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，生活機能優，全部標脫。

其中2筆1標面積約578坪，臨鐵新一街及鐵新二街，以總價8億4930萬元標脫，溢價率3.98%，每坪標脫價約146.8萬元；另1筆面積約355坪，位於大港街及建國二路190巷，以總價4億6780萬餘元標脫，每坪標脫價約131.7萬元。

第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，推出1筆住宅區土地，臨安樂一街及8米道路，面積約204坪，有6標封參與投標，以6900萬元標脫，溢價率18.57%，每坪標脫價33.7萬元。

鳳青重劃區最後1筆土地，面積約150坪，臨文龍東路，吸引7標封參與投標，以1億58萬餘元標脫，溢價率46.12%，每坪標脫價66.9萬元；另外，大寮、湖內農地重劃區也各推出1至2筆土地，均順利標脫。

農地 重劃區 開發區

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