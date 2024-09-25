快訊

藍白強勢聯手封殺總預算！賴清德下「3軍令」 要求綠營全員服從

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

高雄防範工安事件 林欽榮率隊展開工地巡檢

中央社／ 高雄25日電

高雄近日發生營建工地工安事件，副市長林欽榮今天率隊展開聯合稽查，宣示即日起至9月底針對使用大型機具的大型建築工地、交通要衝列管工地等進行公共安全巡檢，防範未然。

林欽榮率領市府相關局處到苓雅區一處新建工程工地實施突擊稽查，發現有墬落開口未設置護欄、外牆施工架未設置防護網、鋼筋預留筋未有防護套或彎勾等7項缺失，共罰款新台幣19萬元，並勒令停工，待改善完後始得復工。

另外，市府衛生局也在工地查獲2處孳生病媒蚊，依傳染病防治法裁處1萬2000元罰鍰。林欽榮要求工務局務必提高稽查頻率，即日起至9月底針對使用大型機具的建築工地、交通要衝及拆除列管工地178處，確實執行公共安全巡檢。

工務局建築管理處說明，今年1月至今已執行工地稽查1604場次，偕同勞工局針對工地負責人等從業人員辦理52場次工地勞工安全講習會，將持續加強工地安全稽查，並與建築師公會與土木技師公會合作增加稽查場次。

工務局強調，大型工地風險不僅在於大型機具，工區環境與施工人員管理上更是重要，近期工安意外時有耳聞，均為工地管理輕忽，對建築工地未落實維護安全、防範危險等適當設備或措施，將依法令處以罰鍰或勒令停工。

工安 建築師 林欽榮

延伸閱讀

朱亞虎親筆信曝光 洪健益嗆蔡壁如：有無親下手諭？

傳檢查扣柯文哲保險箱 周榆修：柯像被蓋布袋無法辯解

檢追柯家金流、保險箱 簡舒培：恐成「海角N億」

京華城案 檢約談時任台北市副秘書長李得全作證

相關新聞

卓揆稱高鐵進高雄站「願做決定」 陳其邁：恐再挖10年

高鐵延伸屏東路線未定，立委李柏毅擔心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，行政院長卓榮泰說「...

AI生成式圖片創作原民文化鬧烏龍 那瑪夏卡那卡那富族耆老籲更正

高雄市文化局10月將在高雄駁二舉辦TTXC台灣文化科技大會，主打以AI生成技術展示文化內涵，有眼尖研究者發現，其中一張關...

高雄車站將完工 站東路彩色鋪面多處破損 民眾：有損市容

高雄車站的道路系統環抱車站，兩側各由站東路、站西路銜接市區，為了能引導車輛行駛，在站東路與站西路的轉彎處都使用彩色鋪面，...

影／李洋光榮回金門 縣府設打卡點邀民眾同框合影抽好禮

金門縣政府觀光處為表彰「金門之光」李洋於2020東京奧運及2024巴黎奧運連奪羽球男子雙打金牌的輝煌成就，特別在李洋老家...

斥資5.8億！高雄新九如橋115年完工 陳其邁盼帶動地方發展

高雄市區鐵路地下化完成後，最後一座九如橋原引道及高架道路段已拆除，全新九如橋今日正式動工，全長近80米的新橋設有寬度5....

影／奧運金牌選手李洋回金門 民眾夾道歡迎小學生高喊「我愛你」

拿下史無前例奧運羽球男雙金牌2連霸「麟洋配」的李洋，今天搭機返回金門展開2天1夜的馬拉松式感恩之旅，為了迎接奧運雙金英雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。