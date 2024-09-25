高雄防範工安事件 林欽榮率隊展開工地巡檢

高雄近日發生營建工地工安事件，副市長林欽榮今天率隊展開聯合稽查，宣示即日起至9月底針對使用大型機具的大型建築工地、交通要衝列管工地等進行公共安全巡檢，防範未然。

林欽榮率領市府相關局處到苓雅區一處新建工程工地實施突擊稽查，發現有墬落開口未設置護欄、外牆施工架未設置防護網、鋼筋預留筋未有防護套或彎勾等7項缺失，共罰款新台幣19萬元，並勒令停工，待改善完後始得復工。

另外，市府衛生局也在工地查獲2處孳生病媒蚊，依傳染病防治法裁處1萬2000元罰鍰。林欽榮要求工務局務必提高稽查頻率，即日起至9月底針對使用大型機具的建築工地、交通要衝及拆除列管工地178處，確實執行公共安全巡檢。

工務局建築管理處說明，今年1月至今已執行工地稽查1604場次，偕同勞工局針對工地負責人等從業人員辦理52場次工地勞工安全講習會，將持續加強工地安全稽查，並與建築師公會與土木技師公會合作增加稽查場次。

工務局強調，大型工地風險不僅在於大型機具，工區環境與施工人員管理上更是重要，近期工安意外時有耳聞，均為工地管理輕忽，對建築工地未落實維護安全、防範危險等適當設備或措施，將依法令處以罰鍰或勒令停工。