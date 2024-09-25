提升女性影響力及性平 高雄婦女館蟬聯婦蘊獎

高雄社會局婦女館繼2022年獲第一屆婦蘊獎，今年再獲獎；社會局表示，高雄是唯一蟬聯獲獎縣市，場館設女性專屬交流空間並與民間團體跨域合作，持續提升女性影響力及性別平等。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，婦女館通過6月初選及8月決選，獲2024全國標竿婦女中心婦蘊獎，今天由副局長葉玉如代表領獎，象徵高雄重視女性領導人、女性權益及社會參與。

婦女館為社會局自辦場館，是女性權益倡議發聲基地，館舍空間設有可供交流、聯誼、促進社會參與的女性專屬「女人空間」，及收納6000多冊女性性別文史傳記、論文等書籍的「史料室」和可發揮性別創意的「展示室」。

場館服務方案扣緊「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）和「永續發展目標」（SDGS）理念，與民間團體跨域合作，以培力社會參與、倡議性別平等為手段，增加個人社會資本及強化社會網絡，藉以提升女性影響力及性別平等。

葉玉如表示，市府女性主管比達48.35%，女性公司負責人達37.04%；女性投入志願服務佔7成，女性勞動參與率高於全國平均，另外高雄是全國唯一設有婦女社會參與促進小組的縣市，讓政策、服務和需求涵融女性觀點，使女性發揮影響力達性別平權目的。