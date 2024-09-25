文創屏東隊赴日禮品展 拓「好屏牌」接軌國際

屏東縣政府攜手15家文創業者，前進日本參加大阪禮品展，以「好屏牌」為主題展示職人手作文創、質感伴手禮盒等，交流台日間不同文化魅力和設計創意，將屏東品牌推向國際。

大阪國際禮品及家居用品展25至27日在大阪國際展覽中心舉行，匯聚來自全球的製造商、設計師和零售商，展出多樣化的禮品、家居裝飾品和生活風格產品。文創屏東隊今年也參加，展出在地職人手作文創、精緻質感伴手禮盒等。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，今天開展第1天現場湧入人潮，屏東縣副縣長黃國榮、日籍主持人兼旅遊作家雪希（Yuki）於文化處臉書（facebook）直播開箱「屏東館」，介紹此次參展的文創好物，期望在3天展期中，協助業者爭取訂單拓展合作商機，推升屏東品牌在國際知名度與能見度。

文化處表示，近年屏東文創持續透過「文創品牌拓銷計畫」，在國內外參展多獲好評，繼去年在東京國際禮展品嶄露頭角，今年8月台灣文博會商品一掃而空的亮眼成果，此次進軍日本，15家品牌業者以「好屏牌」為參展核心，讓文創與國際接軌。