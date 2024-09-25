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高雄車站將完工 站東路彩色鋪面多處破損 民眾：有損市容

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄即時報導
為了強化高雄車站周邊車道辨識度，站東路及站西路使用防滑係數較高的骨材標線並添加色料，近日站東路藍色鋪面出現多處破損，騎士反映雨天經過會膽戰心驚。記者王勇超／攝影
為了強化高雄車站周邊車道辨識度，站東路及站西路使用防滑係數較高的骨材標線並添加色料，近日站東路藍色鋪面出現多處破損，騎士反映雨天經過會膽戰心驚。記者王勇超／攝影

高雄車站的道路系統環抱車站，兩側各由站東路、站西路銜接市區，為了能引導車輛行駛，在站東路與站西路的轉彎處都使用彩色鋪面，不料鋪設才1年多，站東路的藍色鋪面已經出現多處破損，機車騎士說，「下雨經過令人膽戰心驚」。民代說，車站是高雄門面，若周圍道路破損，觀感不佳。工務局說，彩色鋪面仍在保固期，將要求廠商盡速維修。

高雄車站整體工程預計明年10月完工，屆時車站將結合公車及客運轉運站、捷運站，搭配天篷連接兩棟置入辦公、商業、飯店機能的新大樓，成為高雄新門戶。目前高雄車站周圍的道路系統，已由站東路與站西路形成環抱式配對單行道，有效分流站區南北向車流。

高雄市政府為了提升高雄車站周邊車道的辨識度與用路安全，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料進行車道塗繪，往北的站東路為藍色、往南的站西路則是紅磚色，不料完工才一年多，站東路的藍色鋪面已出現多處破損，尤其在出彎處的路面，破損情形更是嚴重；站西路的紅磚色鋪面也出現至少兩處小破損。

三民區陳姓男子說，上、下班會騎車經過站西路與站東路，近日發現站東路的路面有多處破損，在雨天騎車經過時都覺得心驚膽跳，很怕機車壓到路面破損處會失控滑倒。

高市工務局表示，站東路與站西路使用的是骨材型標線，防滑係數高，但因車輛的加速、轉彎所產生扭力，導致標線耗損及顏色退色。由於站東路與站西路的彩色鋪面仍在2年保固期內，工務局只要接獲民眾反映路面損，會請廠商去修補。

工務局表示，站東路與站西路當初是考慮民眾對新路型不熟悉，才使用彩色鋪面引導行駛，但經過一年多，用路人的使用習慣應已養成，工務局會再與交通局討論，評估研議是否以其他方式替代或維持原狀。

市議員張博洋說，高雄車站即將在明年完工，是高雄的新門面，但周圍的站東路、站西路，路面卻沒有讓人煥然一新的感覺，反而呈現老舊、破損的狀態，讓人觀感不佳；彩色鋪面的防滑係數為65BPN高於一般瀝青路面的50BPN，但若因為路面破損反而造成騎士摔倒，就糟蹋了特別採用較高品質路面的美意，相關局處應該加強巡檢，啟動修補工程。

高雄車站的站東路藍色鋪面多處破損。記者王勇超／攝影
高雄車站的站東路藍色鋪面多處破損。記者王勇超／攝影
高雄車站的站東路藍色鋪面多處破損。記者王勇超／攝影
高雄車站的站東路藍色鋪面多處破損。記者王勇超／攝影
高雄車站的道路系統環抱車站，兩側各由站東路、站西路銜接市區，為了能引導車輛行駛，均使用彩色鋪面。記者王勇超／翻攝
高雄車站的道路系統環抱車站，兩側各由站東路、站西路銜接市區，為了能引導車輛行駛，均使用彩色鋪面。記者王勇超／翻攝

車道 高雄車站

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