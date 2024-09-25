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卓揆稱高鐵進高雄站「願做決定」 陳其邁：恐再挖10年

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁回應，高鐵南延工程還在交通部做具體規劃，不論哪一方案，高市原先因鐵路地下化已挖了20年，現在又要再挖10年，對周遭房屋、地主、交通、商圈等都有很大影響。記者宋原彰／攝影
陳其邁回應，高鐵南延工程還在交通部做具體規劃，不論哪一方案，高市原先因鐵路地下化已挖了20年，現在又要再挖10年，對周遭房屋、地主、交通、商圈等都有很大影響。記者宋原彰／攝影

高鐵延伸屏東路線未定，立委李柏毅擔心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，行政院長卓榮泰說「我願意做決定，讓它（高雄方案）盡早實施」；市長陳其邁今回應，高雄因鐵路地下化已挖了20年，再挖10年對周邊影響甚劇，應審慎評估；市議員黃紹庭則說高雄方案才能挽救南高雄發展，市府應儘早搜集民意。

李柏毅昨日總質詢時提到時任副總統吳敦義、行政院長毛治國、交通部長葉匡當年否決高鐵延伸高雄火車站、屏東市方案，讓南部錯失發展大好機會，如今若因高鐵南延採「高雄方案」，會讓高雄再陷10年交通黑暗期；卓榮泰回應，若當年核定施工，能配合鐵路地下化施作、現早已完工，對前人決策感到遺憾，也保證若高鐵高雄方案可行，將盡早實施工程。交通部長陳世凱也說未來施作工程將採「半半施工」，降低對周邊居民與商圈影響。

卓榮泰表示，為了高鐵運輸、高雄市發展，以及以後的院長，如果可能地方有共識之後，「我願意做一個決定」，讓它盡早實施。市長陳其邁今回應，高鐵南延工程還在交通部做具體規劃，不論哪一方案，高市原先鐵路地下化已挖了20年，現在又要再挖10年，對周遭房屋、地主、交通、商圈等都有很大影響，希望能審慎評估，減低對整個城市的衝擊。

「高鐵南延進高雄，才能救高雄！」市議員黃紹庭表示，高鐵進入高雄市區才能挽救日漸沒落的南高雄發展，當初高雄車站的量體設計，也是為了高鐵考量，他多次質詢陳其邁、在地方宣講，甚至發起公投，希望高雄方案能帶動城區發展，讓高雄車站周邊重現繁榮光景，他樂見卓榮泰對高鐵南延進高雄市區抱持正面看法。

黃紹庭表示，高鐵進高雄市區的最後一哩路，請高市府跟中央要密切配合，將中央目前的計劃，盡快在地方召開公聽會，讓市民了解高鐵進高雄市區最新規劃、施工、興建影響，收集市民意見後回饋中央，「這是做決定，幹實事的時刻，也請李柏毅委員別再牽拖國民黨」，他說民進黨中央，地方執政已經1、20年，現在還在怪國民黨沒讓高鐵進高雄車站，「要怪，不如先怪蘇貞昌吧」。

交通部長 高鐵 高雄市

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