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AI生成式圖片創作原民文化鬧烏龍 那瑪夏卡那卡那富族耆老籲更正

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市文化局主辦TTXC台灣文化科技大會，主打以AI生成技術展示文化內涵，有眼尖研究者發現，其中一張關於那瑪夏卡那卡那富族的生成式圖片，從面容、頭飾到服裝，風馬牛不相干，反倒像印尼、馬來西亞等南洋國家原住民，質疑難道只懂AI、不懂文化？呼籲文化局盡快更正，以免貽笑大方。圖／文化局提供
高雄市文化局主辦TTXC台灣文化科技大會，主打以AI生成技術展示文化內涵，有眼尖研究者發現，其中一張關於那瑪夏卡那卡那富族的生成式圖片，從面容、頭飾到服裝，風馬牛不相干，反倒像印尼、馬來西亞等南洋國家原住民，質疑難道只懂AI、不懂文化？呼籲文化局盡快更正，以免貽笑大方。圖／文化局提供

高雄市文化局10月將在高雄駁二舉辦TTXC台灣文化科技大會，主打以AI生成技術展示文化內涵，有眼尖研究者發現，其中一張關於那瑪夏卡那卡那富族的生成式圖片，從面容、頭飾到服裝，風馬牛不相干，反倒像印尼、馬來西亞等南洋國家原住民，質疑難道只懂AI、不懂文化？呼籲文化局盡快更正，以免貽笑大方。

近年AI技術引領話題，由文化局主辦TTXC台灣文化科技大會，也將探討AI與文化偏見的議題，不過其中Patching 計畫─卡那卡那富族作品以高雄那瑪夏「卡那卡那富族」原住民文化為例進行AI生成與研究，希望讓觀眾看見人工智慧創作與藝術家一起訓練的過程，沒想到卻搞出了烏龍。

從這張AI生成出來的圖片可見，作品名註明的是台灣卡那卡那富族原住民，但3位原住民頭戴誇張紅色羽毛帽飾，身上的配飾、服飾華麗且鮮豔，五官長相較為深邃，與卡原文化和特徵完全不同。

從公所民政課長退休的那瑪夏耆老余瑞明大呼「差太遠了」，他說，卡那卡那富族帽飾用的獸皮，一般族人會插上1至4根老鷹、藍腹鷴的羽毛，長老可插到5根以上，藉此辨識階級，但通常羽毛會呈現下垂或水平，不會像圖片中頭頂的羽毛往上衝，那種鳥羽台灣也沒有。

還有，卡那卡那富族傳統服飾上半身麻布胸衣，下半身會著皮褲，也不會配戴這麼鮮豔的項鍊，這種AI創作不僅不尊重原民文化，還把人家的文化全毀了。

余瑞明說，台灣和東南亞原住民雖同屬南島語系民族，但台灣16個原住民族各族之間的文化、服飾都不盡相同了，更何況是把南洋原住民拿來套用在台灣原住民身上，這是很荒謬的錯誤。

他也說，AI要呈現文化，卻不懂文化內涵，任由AI電腦生成，設計者或藝術家就盡信，這是值得省思的，從這次AI創作文化的事件中，更顯示AI不是萬能、也有極限，不該把文化詮釋權都交給AI，籲文化局盡快更正或撤掉。

真正的台灣那瑪夏卡那卡那富族傳統服飾和帽飾，比AI生成出來的圖片更顯樸實低調。記者郭韋綺／翻攝
真正的台灣那瑪夏卡那卡那富族傳統服飾和帽飾，比AI生成出來的圖片更顯樸實低調。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族傳統服飾和帽飾，與AI生成式圖片完全不同。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族傳統服飾和帽飾，與AI生成式圖片完全不同。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族傳統服飾和帽飾，與AI生成式圖片完全不同。記者郭韋綺／翻攝
台灣那瑪夏卡那卡那富族傳統服飾和帽飾，與AI生成式圖片完全不同。記者郭韋綺／翻攝
真正的台灣那瑪夏卡那卡那富族帽飾用的是獸皮和鷹羽，帽沿鑲有貝殼。記者郭韋綺／翻攝
真正的台灣那瑪夏卡那卡那富族帽飾用的是獸皮和鷹羽，帽沿鑲有貝殼。記者郭韋綺／翻攝

卡那卡那富 原住民 文化局

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