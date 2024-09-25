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馬公海淡廠結合水資源教育 獲認證環教設施場所

中央社／ 台北25日電

馬公海水淡化廠環境教育園區結合園區淡化設備，規劃水資源環境教育方案，獲環境部認證為環教設施場所。環境部公布5處新認證環教場所，除馬公海淡廠外，興達電廠、中華紙漿等也入列。

環境部今天發布新聞稿表示，昨天召開環境教育認證審查會，認證通過「台塑楊梅有機農場」、「安永心食館」、「興達發電廠」、「中華紙漿環境教育園」及「馬公海水淡化廠環境教育園區」等5處為環境教育設施場所。

環境部說明，「台塑楊梅有機農場」位於桃園市楊梅區，秉持有機種植，除對環境友善，不使用化肥，對社會有義務及責任提供優良產品，運用農場向民眾推廣環境教育及食農教育。

「安永心食館」位於宜蘭縣蘇澳鄉，是全台首座以介紹CAS冷凍保鮮技術與鱸魚全魚利用之場所，結合環保綠能、在地海洋資源及海洋食魚文化做為場館特色，提供海洋科技互動體驗環境教育課程，除可了解現代科技在食品保鮮和加工中的應用，並融入選食減碳，以確保可持續消費及生產，提升民眾資源永續利用和環境保護的意識。

「興達發電廠」位於高雄市茄萣區與永安區交界，場域具「環保設施」與「濕地資源」資源，開發在地的環境教育課程，促進大眾了解電力能源與生活環境相互依存的關係。

「中華紙漿環境教育園」位於花蓮縣吉安鄉，透過場域資源，結合學校課程與廠區實務操作歷程，瞭解到企業如何推動循環經濟，達到永續經濟的循環利用，並進而建立生態維護觀念。

「馬公海水淡化廠環境教育園區」位於澎湖縣馬公市，結合園區淡化設備、當地社區人文資源、海岸生態環境等，規劃水資源環境教育方案，以保育的來整體檢視水資源利用，達成民眾節水與合理運用水資源。

環境部統計，自去年8月22日成立後，已認證通過17處環境教育設施場所，全國現共有267處環境教育設施場所。

水資源 環境部 馬公

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