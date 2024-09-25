影／李洋光榮回金門 縣府設打卡點邀民眾同框合影抽好禮
金門縣政府觀光處為表彰「金門之光」李洋於2020東京奧運及2024巴黎奧運連奪羽球男子雙打金牌的輝煌成就，特別在李洋老家(金寧鄉北山105號)及雙鯉古地關帝廟前，各別設置專屬打卡點，並配合李洋今明兩天的返鄉行程，推出「奧運雙金 洋名國際-同框合影抽好禮」活動，邀請民眾與遊客一同來參與拿好禮，並感受奧運雙金的榮耀時刻。
觀光處指出，這次打卡點的設計靈感來自李洋於奧運場上精采表現，結合金門在地元素，營造出兼具體育精神與文化特色。民眾在9月25日至10月10日期間，只要至「李洋老家」或「雙鯉古地關帝廟」與打卡板合影，並將照片上傳張貼於樂遊金門臉書留言處，就有機會獲得「金門高梁麟洋配台灣之光」、「7-11百元電子禮券」及「戰/佔 金門桌遊」等好禮，歡迎大家踴躍參與。
金門縣觀光處長許績鑫表示，李洋在父親的砥礪及支持之下，勇敢築夢，不斷的挑戰自我，是所有金門人的驕傲，李洋站在國際舞台，也大大的打響金門的知名度。此次藉由打卡牌設置及同框合影抽好禮活動，除了讓古寧頭成為打卡熱點的同時，也將金門的觀光資源結合體育榮譽精神，鼓勵更多遊客親自造訪，體驗金門獨特的旅遊風情。
有關「奧運雙金 洋名國際-同框合影抽好禮」活動訊息，請關注臉書樂遊金門
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