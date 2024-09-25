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斥資5.8億！高雄新九如橋115年完工 陳其邁盼帶動地方發展

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市長陳其邁、議長康裕成與多位民代今出席新九如橋的動工典禮，陳表示新橋將帶動地方發展，內惟地區會「彎道超車、後發先至」。記者宋原彰／攝影
市長陳其邁、議長康裕成與多位民代今出席新九如橋的動工典禮，陳表示新橋將帶動地方發展，內惟地區會「彎道超車、後發先至」。記者宋原彰／攝影

高雄市區鐵路地下化完成後，最後一座九如橋原引道及高架道路段已拆除，全新九如橋今日正式動工，全長近80米的新橋設有寬度5.4米的人行道，整體串連三民區中都與鼓山區內惟地區，預計115年6月完工；市長陳其邁、議長康裕成與多位民代今出席動工典禮，陳表示新橋將帶動地方發展，內惟地區會「彎道超車、後發先至」。

九如橋位於愛河下游，為高市重要交通樞紐，民國65年啟用的舊橋在去年11月啟動拆除後，今日舉辦新橋動工典禮，橋梁分為道路橋樑工程及雨水下水道工程，總經費5.81億，中央補助4.15億元，市府自籌1.66億，工期粗估430工作天，預計115年6月完工通車，將提供雙向各有一快車道及一混合車道，

新工處表示，新建九如橋從華安街至九如三路268巷口總工程長度約710米，橋梁本體長度79米、寬度30米，高度由原本高架8.5米降至平面6.2米，完工5年後樹蔭覆蓋總面積為2千平方公尺，樹蔭增長81%，橋面兩側有長度11米、寬度5.4米的人行道，串聯九如四路至九如三路，並設置減速平台增加行人安全，同時興建集水區5.87cms箱涵，提升都市防災能力。

陳其邁表示，九如橋銜接三民中都地區和鼓山內惟地區，過去因鐵路和愛河採高架模式，考量交通因素和縫合天際線後決定拆除，過去路橋下方很多土地受到影響，新建橋樑採平面方式，能滿足當地快速發展的交通需求，交通局會將相關配套施作好，導引周遭車流，希望讓整個工程的進度加速。

新工處說明，九如橋施工期間，來往車輛仍可行駛願景橋及中都橋，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，或是利用鼓山三路連接中都橋；原行駛九如橋之公車路線共4 條仍改走願景橋，並配合取消東側的九如橋停靠站。

市長陳其邁、議長康裕成與多位民代今出席新九如橋的動工典禮，陳表示新橋將帶動地方發展，內惟地區會「彎道超車、後發先至」。記者宋原彰／攝影
市長陳其邁、議長康裕成與多位民代今出席新九如橋的動工典禮，陳表示新橋將帶動地方發展，內惟地區會「彎道超車、後發先至」。記者宋原彰／攝影
新建九如橋從華安街至九如三路268巷口總工程長度約710米，橋梁本體長度79米、寬度30米，高度由原本高架8.5米降至平面6.2米。圖／高雄市工務局提供
新建九如橋從華安街至九如三路268巷口總工程長度約710米，橋梁本體長度79米、寬度30米，高度由原本高架8.5米降至平面6.2米。圖／高雄市工務局提供
新建九如橋從華安街至九如三路268巷口總工程長度約710米，橋梁本體長度79米、寬度30米，高度由原本高架8.5米降至平面6.2米。圖／高雄市工務局提供
新建九如橋從華安街至九如三路268巷口總工程長度約710米，橋梁本體長度79米、寬度30米，高度由原本高架8.5米降至平面6.2米。圖／高雄市工務局提供

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