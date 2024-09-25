影／奧運金牌選手李洋回金門 民眾夾道歡迎小學生高喊「我愛你」

拿下史無前例奧運羽球男雙金牌2連霸「麟洋配」的李洋，今天搭機返回金門展開2天1夜的馬拉松式感恩之旅，為了迎接奧運雙金英雄，金門航空站還準備「水門禮」儀式歡迎「金門之光」回家，李洋與雙親及胞兄隨即分乘2輛軍用吉普車繞行金寧地區，所到之處受到金門民眾夾道迎接，感受到英雄式的歡迎。

李洋與父親李峻淯一行搭乘軍用吉普車從尚義機場出發後，左轉桃園路、盤果路到林堡路、頂林路、金寧鄉公所等地，到金寧鄉公所前，李洋下車接受金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣的獻花，最後還與公所同仁合照。

之後李洋車隊又左轉頂林路經金寧中小學、林厝和平紀念公園到古寧頭牌樓，隨即下車步行到古寧國小、寧湖路到雙鯉古地關帝廟 ，沿途金鼎國小、金寧中小學、古寧國小學生學生也都夾道歡迎，高喊「李洋我愛你」。 李洋稍後也到古寧頭的雙鯉古地關帝廟拜拜叩謝神恩、並在該處的新設李洋打卡點辦揭牌儀式。

另外也有一群專程從台灣過來「追星」的婆婆媽媽，她們表示，很喜歡李洋，得知她今天會回老家古寧頭，特別過來跟他說加油，並爭相跟他合照。

李洋與李氏宗親會的人抬著晉獻宗祠的「奧運雙金」綠色匾額，遶行古寧頭南山、北山聚落，到南山大祖厝、北山李氏大宗祠2間祖厝，一路上敲鑼打鼓，鞭炮聲不斷，整個謁祖晉匾儀式莊嚴隆重，李洋也遵循古禮上香祭拜歷代祖先，虔誠感懷祖德福蔭子孫，並獻上匾額，在場觀禮的有副縣長李文良、李氏族人等人，午間參加鄉親感恩餐會。