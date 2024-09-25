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影／奧運金牌選手李洋回金門 民眾夾道歡迎小學生高喊「我愛你」

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋（右五）今天到雙鯉古地關帝廟旁，為新設李洋打卡點舉行揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋（右五）今天到雙鯉古地關帝廟旁，為新設李洋打卡點舉行揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影

拿下史無前例奧運羽球男雙金牌2連霸「麟洋配」的李洋，今天搭機返回金門展開2天1夜的馬拉松式感恩之旅，為了迎接奧運雙金英雄，金門航空站還準備「水門禮」儀式歡迎「金門之光」回家，李洋與雙親及胞兄隨即分乘2輛軍用吉普車繞行金寧地區，所到之處受到金門民眾夾道迎接，感受到英雄式的歡迎。

李洋與父親李峻淯一行搭乘軍用吉普車從尚義機場出發後，左轉桃園路、盤果路到林堡路、頂林路、金寧鄉公所等地，到金寧鄉公所前，李洋下車接受金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣的獻花，最後還與公所同仁合照。

之後李洋車隊又左轉頂林路經金寧中小學、林厝和平紀念公園到古寧頭牌樓，隨即下車步行到古寧國小、寧湖路到雙鯉古地關帝廟 ，沿途金鼎國小、金寧中小學、古寧國小學生學生也都夾道歡迎，高喊「李洋我愛你」。 李洋稍後也到古寧頭的雙鯉古地關帝廟拜拜叩謝神恩、並在該處的新設李洋打卡點辦揭牌儀式。

另外也有一群專程從台灣過來「追星」的婆婆媽媽，她們表示，很喜歡李洋，得知她今天會回老家古寧頭，特別過來跟他說加油，並爭相跟他合照。

李洋與李氏宗親會的人抬著晉獻宗祠的「奧運雙金」綠色匾額，遶行古寧頭南山、北山聚落，到南山大祖厝、北山李氏大宗祠2間祖厝，一路上敲鑼打鼓，鞭炮聲不斷，整個謁祖晉匾儀式莊嚴隆重，李洋也遵循古禮上香祭拜歷代祖先，虔誠感懷祖德福蔭子孫，並獻上匾額，在場觀禮的有副縣長李文良、李氏族人等人，午間參加鄉親感恩餐會。

據了解，李洋將在下午2點前往縣府拜會縣長陳福海，陳福海將頒發550萬獎金給他；另從3點起開始繞行金城鎮、金沙鎮、金湖鎮各主要市區與道路，最後到金湖飯店參加晚宴。

奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，村莊的長老一早都穿著長袍馬掛在牌樓前等候。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，村莊的長老一早都穿著長袍馬掛在牌樓前等候。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，李洋也遵循古禮，跪在地上上香祭拜歷代祖先。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，李洋也遵循古禮，跪在地上上香祭拜歷代祖先。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋與父親李峻淯，今天在李氏宗親會的簇擁下，抬著晉獻宗祠的「奧運雙金」匾額在古寧頭村莊繞行。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋與父親李峻淯，今天在李氏宗親會的簇擁下，抬著晉獻宗祠的「奧運雙金」匾額在古寧頭村莊繞行。記者蔡家蓁／攝影
奧運金牌選手李洋與父親李峻淯一行搭乘軍用吉普車繞行金寧鄉主要道路，並到金寧鄉公所前，接受金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣的獻花。記者蔡家蓁／攝影
奧運金牌選手李洋與父親李峻淯一行搭乘軍用吉普車繞行金寧鄉主要道路，並到金寧鄉公所前，接受金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣的獻花。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，來自台北的婆婆媽媽也專程到場追星並跟他合影。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，來自台北的婆婆媽媽也專程到場追星並跟他合影。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，在眾人的簇擁下步行到雙鯉古地關帝廟拜拜叩謝神恩。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，在眾人的簇擁下步行到雙鯉古地關帝廟拜拜叩謝神恩。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，李洋也遵循古禮虔誠獻匾。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋今天光榮返回老家古寧頭晉匾，李洋也遵循古禮虔誠獻匾。記者蔡家蓁／攝影

奧運 小學生 金門

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