快訊

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

東港迎王今舉行上梁儀式 東隆宮化身代天府閒人勿入

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，上樑儀式結束後，代天府就嚴禁閒雜人等進入，直到送王為止。記者潘奕言／攝影
東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，上樑儀式結束後，代天府就嚴禁閒雜人等進入，直到送王為止。記者潘奕言／攝影

屏東東港迎王平安祭典將於28日起舉行8天，今日上午9時10分舉行設置代天府上梁儀式，準備恭迎代天巡狩的千歲爺駐駕。代天府是千歲爺駐紮、辦公、休憩的臨時王府，東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，也正式宣告東港迎王展開。

上梁是一種傳統建築儀式，通常會在代天府主體結構完成，迎王前三天舉行，同時有祈求祭典圓滿順利、平安賜福及繁榮地方之意，全程遵照古禮進行，屏東縣長周春米也到場參加。

儀式由大總理和各角頭副總理、參事及轎班爐主，恭請溫府千歲和正科中軍府登座，參拜恭讀疏文後，由專人將太極金及粽子、五穀包，綁在中梁上，隨即揭開「代天府」牌匾，象徵整個代天府已建造布置完畢，上梁儀式結束後，代天府就嚴禁閒雜人等進入，直到送王為止。

今年甲辰正科東港迎王祭典，將從9月28日至10月5日舉行，28日請水－恭請王駕為序曲，29日至10月2日在東港各區遶境，3日王船法會、敬王、4日遷船遶境，5日清晨則是祭典最高潮送王－燒王船。

東港東隆宮今日上午9時10分舉行設置代天府上樑儀式，東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，恭迎代天巡狩千歲爺駐駕。記者潘奕言／攝影
東港東隆宮今日上午9時10分舉行設置代天府上樑儀式，東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，恭迎代天巡狩千歲爺駐駕。記者潘奕言／攝影
東港東隆宮今日上午9時10分舉行設置代天府上樑儀式，東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，恭迎代天巡狩千歲爺駐駕。記者潘奕言／攝影
東港東隆宮今日上午9時10分舉行設置代天府上樑儀式，東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，恭迎代天巡狩千歲爺駐駕。記者潘奕言／攝影
東港東隆宮今日舉行代天府上樑儀式，大總理鄭春忠（中）及屏東縣長周春米（左）參拜。記者潘奕言／攝影
東港東隆宮今日舉行代天府上樑儀式，大總理鄭春忠（中）及屏東縣長周春米（左）參拜。記者潘奕言／攝影

東港 迎王

延伸閱讀

東港迎王夯枷成文創產品 午睡枕造型KUSO網路搶購一空

東港迎王9月28日至10月5日登場 周邊交通資訊一次看

屏東東港迎王平安祭 遶境路線圖、停車資訊公布

走向國際化 屏東縣府舉辦首屆屏東迎王國際論壇

相關新聞

東港迎王今舉行上梁儀式 東隆宮化身代天府閒人勿入

屏東東港迎王平安祭典將於28日起舉行8天，今日上午9時10分舉行設置代天府上梁儀式，準備恭迎代天巡狩的千歲爺駐駕。代天府...

影／抵金門鄉親瘋狂 李洋備感榮耀盼與金門體育更交集

奧運金牌二連霸國手李洋今上午搭機返回家鄉金門，展開2天1夜馬拉松式感恩之行，一下機就有眾多鄉親迎接表示歡迎。李洋感謝大家...

屏東下月全民運 隊服、8大獎座驚豔

全民運動會10月26日在屏東舉辦，議員陳揚曾在議會批評，全民運隊服樣本是橘白色塊拼貼，像痠痛貼布，引發熱議。縣府昨公布各...

工地天降泥漿 毀車砸損住家

高市三民區中庸街與建國三路口大樓建築工程施工不慎，泥漿自高樓層灑落巷道，導致附近民宅、車輛滿布泥漿。路人和居民對突如其來...

李洋返金門祭祖 馬拉松式繞島

蟬聯兩屆奧運男子羽球雙打金牌的李洋返校園任教，昨「2024國體大奧運日」，他說，退役後9成9的重心放在教學，相當充實，但...

墾丁盜獵猖獗 殺梅花鹿棄屍取鹿茸

墾丁梅花鹿遭盜獵案件頻傳，1隻梅花鹿遭槍殺鋸走鹿茸後，棄屍墾丁國小分校附近無人處理，腐敗屍體散發惡臭，居民在社群發文批盜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。