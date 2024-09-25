東港迎王今舉行上梁儀式 東隆宮化身代天府閒人勿入

屏東東港迎王平安祭典將於28日起舉行8天，今日上午9時10分舉行設置代天府上梁儀式，準備恭迎代天巡狩的千歲爺駐駕。代天府是千歲爺駐紮、辦公、休憩的臨時王府，東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，也正式宣告東港迎王展開。

上梁是一種傳統建築儀式，通常會在代天府主體結構完成，迎王前三天舉行，同時有祈求祭典圓滿順利、平安賜福及繁榮地方之意，全程遵照古禮進行，屏東縣長周春米也到場參加。

儀式由大總理和各角頭副總理、參事及轎班爐主，恭請溫府千歲和正科中軍府登座，參拜恭讀疏文後，由專人將太極金及粽子、五穀包，綁在中梁上，隨即揭開「代天府」牌匾，象徵整個代天府已建造布置完畢，上梁儀式結束後，代天府就嚴禁閒雜人等進入，直到送王為止。