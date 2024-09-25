影／抵金門鄉親瘋狂 李洋備感榮耀盼與金門體育更交集
奧運金牌二連霸國手李洋今上午搭機返回家鄉金門，展開2天1夜馬拉松式感恩之行，一下機就有眾多鄉親迎接表示歡迎。李洋感謝大家早起到場，笑稱自己比較低調，感謝縣府安排這樣的活動，對於自己能返鄉晉匾也感到很榮耀，希望未來能與金門體育有更多交集。
李洋今上午8時5分抵達金門尚義機場，為迎接奧運雙金英雄，金門航空站還準備「水門禮」儀式歡迎金門之光回家，金門縣府團隊、開瑄國小師生、李氏宗親代表、金門體育會及精忠衛隊也將至機場入境大廳接機接機歡迎。李洋並於抵達金門後接受媒體聯訪。
李洋表示，感謝大家這麼早起來到場歡迎，因為他本身比較低調，很感謝縣府願意安排這樣的行程，希望可以讓金門體育越來越好；這次活動希望大家可以看到他，自己本身比較低調，還是感謝這樣的安排，能再有機會與金門民眾分享這樣的喜悅。他提到，這次返鄉晉匾感到很榮耀，因為要在李氏宗親會上晉匾是非常不容易的事情。
有關金門縣府規畫李洋羽球館，李洋表示，其實要感謝所有為體育努力的人，包含以前為金門爭光的體操選手、馬拉松選手等，都是可讓金門體育越來越好的事情；期待未來可以跟金門體育有越來越好的交集，未來會與縣府密切互動，自然交流機會為金門體育做些事情。
另外，外界也好奇李洋未來有關金門的規畫，包含抽空返鄉教孩童打球，甚至從政參選等。李洋回應，今天是奪金後首次返回金門，看晚點是否能跟金門縣府再討論有關教學的事情；有關從政他笑稱，自己現在是教師，最重要還是把分內教學工作先做好。
李洋今抵達金門後將接著繞行金寧街道，並到老家古寧頭的雙鯉古地關帝廟拜拜酬神，10時左右在新設的李洋打卡點辦揭牌儀式。11時至12時之間，分別到南山大祖厝與北山李氏大宗祠2間祖厝遵循古禮參加祭祖晉匾儀式，午間將與鄉親感恩餐會。下午2時拜會縣長陳福海，陳將頒發550萬獎金。
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